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TSG 1899 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball Bundesliga

Erste Bundesliga-Trainerin spaltet Fans: "Meine Fußball-Welt ist erschüttert"

Videoclip • 02:32 Min

Die TSG Hoffenheim empfängt am 30. Bundesliga-Spieltag den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. So könnt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Die Bundesliga ist in der heißen Saisonphase angekommen. Am 30. Spieltag empfängt die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag ab 15:30 Uhr Borussia Dortmund.

Während die zweitplatzierten Dortmunder einen komfortablen Vorsprung von zwölf Punkten auf Platz haben, kämpft Hoffenheim noch um die Champions-League-Plätze.

Momentan befindet sich das Team von Christian Ilzer auf Rang sechs und damit einen Punkt hinter dem Europa-League-Platz, auf dem momentan Bayer Leverkusen steht.

Nach unten ist allerdings durchaus ein Puffer vorhanden. Eintracht Frankfurt auf Platz sieben hat neun Zähler weniger als die TSG.

ran hat alle wichtigen Informationen zum Bundesligaspiel zwischen den beiden Klubs.

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TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesligaspiel statt?

  • Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

  • Wettbewerb: Bundesliga; 30. Spieltag

  • Datum: 18. April 2026

  • Uhrzeit: 15:30 Uhr

  • Austragungsort: PreZero Arena (Sinsheim)

Hoffenheim empfängt BVB: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Borussia Dortmund wird nicht im Free-TV übertragen.

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund live: Wer zeigt das Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky sowie in der Konferenz beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um die Übertragung zu empfangen.

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Bundesliga live: Wo kann ich Hoffenheim vs. BVB im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr die Konferenz im Stream schauen.

Dortmund zu Gast in Hoffenheim: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu Hoffenheim gegen Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung des Spiels Hoffenheim gegen Borussia Dortmund

  • Begegnung: TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund

  • Datum und Uhrzeit. 18. April 2026, 15:30 Uhr

  • Trainer: Christian Ilzer (Hoffenheim), Niko Kovac (Dortmund)

  • Free-TV: -

  • Pay-TV: Sky, DAZN (in der Konferenz)

  • Livestream: Sky Go, WOW TV, DAZN

  • Liveticker: ran.joyn.de

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