Die Vertragsverlängerung von Nico Schlotterbeck samt kolportierter Ausstiegsklausel erhitzte die Gemüter zahlreicher BVB-Fans. Nun kommen neue Details zur angeblichen Klausel ans Licht.

Die monatelange Vertragsdiskussion um Nico Schlotterbeck fand mit der Verkündung der Verlängerung bis 2031 scheinbar ihr Ende, doch die Debatte um den Nationalspieler hat seither gefühlt noch mehr zugenommen.

Der Grund: Der Innenverteidiger soll sich für seinen Vertrag eine Ausstiegsklausel gesichert haben, die auch in diesem Sommer gilt. Nachdem dieses Detail an die Öffentlichkeit durchgesickert war, wurde Schlotterbeck beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag von Teilen der Fans ausgepfiffen.

Jetzt sind neue Aspekte hinsichtlich dieser Klausel aufgetaucht. Wie die "Sport Bild" berichtet, gilt die Exit-Option im Sommer 2026 nur für drei Vereine, darunter Real Madrid und der FC Liverpool. Der dritte Klub wird nicht genannt.