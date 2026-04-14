BVB vs. Leverkusen: Dortmund-Fan nach Kollaps im Stadion im Krankenhaus verstorben

Traurige Nachrichten bei Borussia Dortmund: Der Fan, der am Rande des Bundesligaspiels gegen Bayer Leverkusen reanimiert werden musste, ist verstorben.

Der Fan, der im Stadion des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Samstag reanimiert und dann ins Krankenhaus gebracht wurde, ist noch am selben Tag verstorben. Das bestätigte das Klinikum Dortmund am Dienstag den "Ruhr Nachrichten".

"Mit großer Betroffenheit hat Borussia Dortmund erfahren, dass der am vergangenen Samstag im Stadion notärztlich versorgte BVB-Fan verstorben ist", schrieb der Klub am Dienstag: "In diesen schwierigen Stunden sind die Gedanken der gesamten BVB-Familie bei den Angehörigen und Freunden."

Der Fan war auf der Südtribüne während des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen (0:1) kollabiert. Nach wenigen Minuten der zweiten Halbzeit stellten daraufhin beide Fanlager zunächst die Unterstützung der Mannschaften ein, am Ende sangen sie gemeinsam "You'll never walk alone".

Im Stadion gab es eine Durchsage, auch der BVB hatte verkündet, der Fan sei nach Reanimation auf der Tribüne auf dem Weg ins Krankenhaus.