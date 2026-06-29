Bundesliga 2026/27
Bundesliga: Borussia Dortmund gegen Schalke 04 angesetzt - an diesen Spieltagen kommt es zum Revierderby zwischen BVB und S04
Veröffentlicht:von ran
ran Fußball
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Drei Saisons mussten die Fans auf das Revier-Derby verzichten. Nun ist es wieder so weit. Doch an welchen Spieltagen treffen Dortmund und Schalke 2026/27 aufeinander?
Mit dem Aufstieg des FC Schalke 04 hat ein absoluter Traditionsklub die Rückkehr in die Bundesliga geschafft. Die Knappen waren zuletzt drei Jahre in der 2. Bundesliga gefangen, ehe die Saison 2025/26 die Erlösung brachte.
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Schon jetzt dürften sich insbesondere die Schalke- und BVB-Fans darüber freuen, dass in der kommenden Bundesliga-Spielzeit 2026/27 auch wieder zweimal das legendäre Revierderby steigen wird.
Die Aufeinandertreffen von Schalke und Dortmund sind schließlich für viele absolute Höhepunkte in der Saison.
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BVB vs. Schalke 04: Erstes Revierderby Anfang Dezember
Bereits jetzt ist klar, wann die beiden Duelle zwischen Schwarz-Gelb und Königsblau steigen werden. Das Hinrunden-Derby fällt auf den 12. Spieltag (4.-6. Dezember). Der BVB wird hierbei in Gelsenkirchen gastieren.
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In der Rückrunde kommt es am 29. Spieltag (9.-11. April) zum Heimspiel der Dortmunder gegen Schalke 04.
Unklar ist derweil noch, an welchen Tagen genau die beiden Derbys angepfiffen werden, jedoch wäre ein Samstagabend-Termin durchaus vorstellbar.
Die DFL wird am 2. Juli den kompletten Spieltag für die Saison 2026/27 veröffentlichen.
Dortmund führt im direkten Vergleich der Revierklubs
Diel letzten Duelle zwischen Schalke und Dortmund fanden in der Saison 2022/23 statt. Hierbei gewann der BVB zu Hause mit 1:0, während es auf Schalke ein 2:2-Remis gab. Schalke konnte letztmals im April 2018 ein Revierderby für sich entscheiden.
Im direkten Vergleich führt die Borussia mit 54 Siegen, 42 Remis und 44 Niederlagen.
Die Bekanntgabe des Revierderbys durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) ist Teil der "Bundesliga City Challenge".
In den kommenden Tagen werden an verschiedenen Standorten in ganz Deutschland ausgewählte Topspiele nach und nach enthüllt. Die Lösungen sind in Umschlägen versteckt, die an geheimen Orten in den betroffenen Städten zu finden sind. Hinweise dazu gibt es in der Bundesliga-App.
Am Dienstag wird verkündet, wann und gegen wen der Bundesliga-Neuling SV Elversberg seine Heimpremiere feiert.
Am Mittwoch um 12.00 Uhr steht fest, welche Mannschaften das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga am 7. August bestreiten und wo es stattfindet.
Ebenfalls am 1. Juli um 16.00 Uhr wird enthüllt, gegen wen und wo der Titelverteidiger Bayern München am 28. August die neue Bundesliga-Saison eröffnet.
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