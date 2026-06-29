WM 2026: Musiala und Wirtz müssen endlich performen, die Schonfrist ist vorbei - ein Kommentar

ran Fußball Nagelsmann über Druck: "Ich habe keine Beweispflicht als Bundestrainer" Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Florian Wirtz und Jamal Musiala bleiben bei der WM bislang hinter ihren Möglichkeiten zurück. In der K.o.-Runde müssen beide den nächsten Gang finden, sonst droht ein böses Erwachen. Ein Kommentar.

Aus Boston berichtet Tobias Hlusiak "Wusiala". Die Wortschöpfung aus den beiden Nachnamen der Nationalspieler Florian Wirtz und Jamal Musiala eroberte vor zwei Jahren rund um die Heim-EM die Titelseiten. Sie stand und steht für eines der größten Versprechen des deutschen Fußballs. Die beiden Offensiv-Juwelen würden zu Weltstars aufsteigen und im Zusammenspiel die DFB-Elf zurück an die Weltspitze - und so zwangsläufig zu Titeln - führen. DFB-Elf und Julian Nagelsmann unter Druck im K.o.-Duell mit Paraguay Zwei Jahre später sind die Erwartungen weiterhin die selben. Die Zuversicht, dass diese zeitnah auch erfüllt werden, hat aber deutlich abgenommen. Bei der WM in Nordamerika schöpfen beide ihr Leistungsvermögen noch nicht aus. Ein Tor (Musiala) und zwei Assists (Wirtz) - das muss sich in der K.o.-Phase ändern. Dringend. Havertz vor Paraguay-Showdown: "An die eigene Nase fassen"

Nagelsmann darf keine Rücksicht mehr nehmen Bei allen berechtigten Debatten um Entscheidungen des Bundestrainers, eines kann man Julian Nagelsmann beim besten Willen nicht vorwerfen: Untreue. Der 38-Jährige stellte selbst im sportlich unbedeutenden letzten Gruppenspiel gegen Ecuador nicht um, sondern bot seinen Erste-Wahl-Stars die Chance, weiter Rhythmus zu sammeln. Nick Woltemade spielt im DFB-Team keine Rolle - warum eigentlich? Das gelang bekanntlicherweise nur bedingt. Das Spiel gegen Paraguay am Montagabend (ab 22:30 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) ist nun aber alles andere als unbedeutend. Jede weitere unterdurchschnittliche Leistung bedeutet mit großer Wahrscheinlichkeit das Aus. Das gilt für die ganze Mannschaft, aber eben speziell für Schlüsselspieler wie Musiala und Wirtz. Ja, beide haben keine einfache Zeit hinter sich, waren verletzt und kamen nicht in Top-Form zum Turnier. Darauf aber darf ab sofort keine Rücksicht mehr genommen werden. Erstrecht nicht, wenn es Spieler im Kader gibt, die diese Topform längst nachgewiesen haben, trotzdem aber weiter auf der Bank starten.

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