Fußball
Bundesliga: Das Ranking der TV-Einschaltquoten der 18 Erstliga-Vereine
Veröffentlicht:von Oliver Jensen
17:30 SAT.1 Bayern
Chancen für Deutschland? Fußball-WM-Check von Thomas Müller
Videoclip • 01:25 Min • Ab 12
Der FC Bayern München hat nicht nur die Meisterschaft gewonnen, sondern belegt auch bei den Einschaltquoten den ersten Platz. Doch wer folgt auf den Plätzen dahinter? Ein Absteiger ist weit vorne dabei.
Bei den Top-Vereinen Bayern München und Borussia Dortmund schalten die Fans besonders gerne ein. Auf den Plätzen dahinter allerdings geht es bunt zu. Die "Sport Bild" hat veröffentlicht, wie hoch der Zuschauerschnitt der 18 Bundesligisten bei den Live-Übertragungen auf "Sky" und "DAZN" war.
Platz 18: 1. FC Heidenheim
Zuschauerschnitt: 207.000
Platz 17: FC Augsburg
Zuschauerschnitt: 247.000
Platz 16: TSG Hoffenheim
Zuschauerschnitt: 258.000
Platz 15: VfL Wolfsburg
Zuschauerschnitt: 280.000
Platz 14: SC Freiburg
Zuschauerschnitt: 300.000
Platz 13: 1. FSV Mainz 05
Zuschauerschnitt: 308.000
Platz 12: 1. FC Union Berlin
Zuschauerschnitt: 325.000
Platz 11: SV Werder Bremen
Zuschauerschnitt: 376.000
Platz 10: Bayer 04 Leverkusen
Zuschauerschnitt: 391.000
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Platz 9: Borussia Mönchengladbach
Zuschauerschnitt: 414.000
Platz 8: RB Leipzig
Zuschauerschnitt: 415.000
Platz 7: FC St. Pauli
Zuschauerschnitt: 434.000
Platz 6: VfB Stuttgart
Zuschauerschnitt: 473.000
Platz 5: Eintracht Frankfurt
Zuschauerschnitt: 487.000
Platz 4: 1. FC Köln
Zuschauerschnitt: 518.000
Platz 3: Hamburger SV
Zuschauerschnitt: 537.000
Platz 2: Borussia Dortmund
Zuschauerschnitt: 814.000
Platz 1: FC Bayern München
Zuschauerschnitt: 1.030.000
Hinweis: Die Tabelle wird ein bisschen verfälscht, weil Mannschaften eine geringere Einschaltquote erreichen, wenn sie häufig um 15:30 Uhr spielen und dadurch mit anderen Partien konkurrieren.
Würde man lediglich die Spiele um 15:30 Uhr berücksichtigen, wäre der Unterschied zwischen Bayern München auf Platz 1 (713.000 Zuschauer) und Borussia Dortmund auf Platz 2 (504.000) geringer.
Die ersten vier Mannschaften wären in der 15:30-Uhr-Tabelle unverändert, allerdings würde dann der VfB Stuttgart Rang 5 belegen. Die Schlusslichter wären Heidenheim auf Rang 16, Augsburg auf Platz 17 und Hoffenheim auf Platz 18.
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