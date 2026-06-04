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Fußball

Bundesliga: Das Ranking der TV-Einschaltquoten der 18 Erstliga-Vereine

Veröffentlicht:

von Oliver Jensen

17:30 SAT.1 Bayern

Chancen für Deutschland? Fußball-WM-Check von Thomas Müller

Videoclip • 01:25 Min • Ab 12

Der FC Bayern München hat nicht nur die Meisterschaft gewonnen, sondern belegt auch bei den Einschaltquoten den ersten Platz. Doch wer folgt auf den Plätzen dahinter? Ein Absteiger ist weit vorne dabei.

Bei den Top-Vereinen Bayern München und Borussia Dortmund schalten die Fans besonders gerne ein. Auf den Plätzen dahinter allerdings geht es bunt zu. Die "Sport Bild" hat veröffentlicht, wie hoch der Zuschauerschnitt der 18 Bundesligisten bei den Live-Übertragungen auf "Sky" und "DAZN" war.

Platz 18: 1. FC Heidenheim

Zuschauerschnitt:  207.000

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Platz 17: FC Augsburg

Zuschauerschnitt: 247.000

Platz 16: TSG Hoffenheim

Zuschauerschnitt: 258.000

Platz 15: VfL Wolfsburg

Zuschauerschnitt: 280.000

Platz 14: SC Freiburg

Zuschauerschnitt: 300.000

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Platz 13: 1. FSV Mainz 05

Zuschauerschnitt: 308.000

Platz 12: 1. FC Union Berlin

Zuschauerschnitt: 325.000

Platz 11: SV Werder Bremen

Zuschauerschnitt: 376.000

Platz 10: Bayer 04 Leverkusen

Zuschauerschnitt: 391.000

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Platz 9: Borussia Mönchengladbach

Zuschauerschnitt: 414.000

Platz 8: RB Leipzig

Zuschauerschnitt: 415.000

Platz 7: FC St. Pauli

Zuschauerschnitt: 434.000

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Platz 6: VfB Stuttgart

Zuschauerschnitt: 473.000

Platz 5: Eintracht Frankfurt

Zuschauerschnitt: 487.000

Platz 4: 1. FC Köln

Zuschauerschnitt: 518.000

Platz 3: Hamburger SV

Zuschauerschnitt: 537.000

Platz 2: Borussia Dortmund

Zuschauerschnitt: 814.000

Platz 1: FC Bayern München

Zuschauerschnitt: 1.030.000

Hinweis: Die Tabelle wird ein bisschen verfälscht, weil Mannschaften eine geringere Einschaltquote erreichen, wenn sie häufig um 15:30 Uhr spielen und dadurch mit anderen Partien konkurrieren.

Würde man lediglich die Spiele um 15:30 Uhr berücksichtigen, wäre der Unterschied zwischen Bayern München auf Platz 1 (713.000 Zuschauer) und Borussia Dortmund auf Platz 2 (504.000) geringer.

Die ersten vier Mannschaften wären in der 15:30-Uhr-Tabelle unverändert, allerdings würde dann der VfB Stuttgart Rang 5 belegen. Die Schlusslichter wären Heidenheim auf Rang 16, Augsburg auf Platz 17 und Hoffenheim auf Platz 18.

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