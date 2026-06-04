Der FC Bayern München hat nicht nur die Meisterschaft gewonnen, sondern belegt auch bei den Einschaltquoten den ersten Platz. Doch wer folgt auf den Plätzen dahinter? Ein Absteiger ist weit vorne dabei.

Bei den Top-Vereinen Bayern München und Borussia Dortmund schalten die Fans besonders gerne ein. Auf den Plätzen dahinter allerdings geht es bunt zu. Die "Sport Bild" hat veröffentlicht, wie hoch der Zuschauerschnitt der 18 Bundesligisten bei den Live-Übertragungen auf "Sky" und "DAZN" war.

Platz 1: FC Bayern München

Zuschauerschnitt: 1.030.000

Hinweis: Die Tabelle wird ein bisschen verfälscht, weil Mannschaften eine geringere Einschaltquote erreichen, wenn sie häufig um 15:30 Uhr spielen und dadurch mit anderen Partien konkurrieren.

Würde man lediglich die Spiele um 15:30 Uhr berücksichtigen, wäre der Unterschied zwischen Bayern München auf Platz 1 (713.000 Zuschauer) und Borussia Dortmund auf Platz 2 (504.000) geringer.

Die ersten vier Mannschaften wären in der 15:30-Uhr-Tabelle unverändert, allerdings würde dann der VfB Stuttgart Rang 5 belegen. Die Schlusslichter wären Heidenheim auf Rang 16, Augsburg auf Platz 17 und Hoffenheim auf Platz 18.

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