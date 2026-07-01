Bundesliga: FC Bayern gegen den VfB Stuttgart ist das Eröffnungsspiel - live in SAT.1 und auf Joyn

Das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison steht fest: Der FC Bayern tritt als Meister gegen den VfB Stuttgart an.

Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart treffen am 28. August im Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2026/27 aufeinander. Das Spiel wird live in SAT.1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.

Die Partie ist eine Neuauflage des DFB-Pokal-Finales, mit dem die vergangene Spielzeit endete. Die Münchner gewannen in Berlin dank eines Dreierpacks von Harry Kane mit 3:0, der VfB hofft nun auf Revanche.

Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20:30 Uhr, wie die DFL am Mittwoch mitteilte.