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Bundesliga: FC Bayern gegen den VfB Stuttgart ist das Eröffnungsspiel - live in SAT.1 und auf Joyn

Aktualisiert:

von ran.de/SID

ran Fußball

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Videoclip • 01:34 Min

Das Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison steht fest: Der FC Bayern tritt als Meister gegen den VfB Stuttgart an.

Der FC Bayern München und der VfB Stuttgart treffen am 28. August im Eröffnungsspiel der Bundesliga-Saison 2026/27 aufeinander. Das Spiel wird live in SAT.1 im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.

Die Partie ist eine Neuauflage des DFB-Pokal-Finales, mit dem die vergangene Spielzeit endete. Die Münchner gewannen in Berlin dank eines Dreierpacks von Harry Kane mit 3:0, der VfB hofft nun auf Revanche.

Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20:30 Uhr, wie die DFL am Mittwoch mitteilte.

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Bundesliga: Spielplan kommt am Donnerstag

In den vergangenen Tagen waren bereits weitere Auftaktpartien bekannt geworden. Unter anderem bestreitet Aufsteiger SV Elversberg sein erste Spiel in der Bundesliga-Geschichte zu Hause gegen Bayer Leverkusen, die Partie findet entweder am Samstag, 29. August, oder Sonntag, 30. August statt.

Das erste Revierderby zwischen Aufsteiger Schalke 04 und Borussia Dortmund steigt am zwölften Spieltag (4. bis 6. Dezember) in Gelsenkirchen.

Den vollständigen Spielplan der neuen Bundesligasaison gibt die DFL am kommenden Donnerstag bekannt.

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