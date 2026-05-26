Der FC Bayern hat es in der abgelaufenen Saison mit der Pünktlichkeit nicht so genau genommen. Dafür hat der Klub nun eine Strafe kassiert.

Auf dem Platz sind Harry Kane und Co. kaum aufzuhalten, doch vor den Spielen sind die Stars des FC Bayern offenbar zu langsam unterwegs: Die Münchner müssen 65.000 Euro Strafe bezahlen, da ihre Profis zweimal vor einer Bundesligapartie zu lange getrödelt hatten.

Dieses Urteil fällte das DFB-Sportgericht am Dienstag. In beiden Fällen habe der Rekordmeister nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes die übliche Ausrüstungskontrolle verzögert, deshalb konnte nicht pünktlich angepfiffen werden.