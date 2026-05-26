WM 2026: Die offiziellen Rückennummern des DFB-Teams

Der DFB hat die Rückennummern des WM-Kaders 2026 offiziell bekannt gegeben. Oliver Baumann verliert seine Nummer 1.

Gute Nachrichten für alle, die sich ihr Trikot für die WM 2026 beflocken lassen wollen: Der DFB hat die Rückennummern des WM-Kaders offiziell festgelegt.

Wenig überraschend, dass Oliver Baumann die Nummer 1 an Manuel Neuer abtreten muss. Ansonsten sind viele Nummern beinahe schon angestammt im DFB-Team.

DFB-Team: Die offiziellen Rückennummern des WM-Kaders

1 Manuel Neuer

2 Antonio Rüdiger

3 David Raum

4 Jonathan Tah

5 Aleksandar Pavlovic

6 Joshua Kimmich

7 Kai Havertz

8 Leon Goretzka

9 Jamie Leweling

10 Jamal Musiala

11 Nick Woltemade

12 Oliver Baumann

13 Pascal Groß

14 Maximilian Beier

15 Nico Schlotterbeck

16 Angelo Stiller

17 Florian Wirtz

18 Nathaniel Brown

19 Leroy Sane

20 Nadiem Amiri

21 Alexander Nübel

22 David Raum

23 Felix Nmecha

24 Malick Thiaw

25 Lennart Karl

26 Deniz Undav

