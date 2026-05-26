Fußball
Pep Guardiola nimmt Abschied von Manchester City: Neuer Job nach dem Vorbild von Jürgen Klopp?
Veröffentlicht:von Dominik Hager
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Pep Guardiola verlässt Manchester City
Videoclip • 01:10 Min • Ab 12
Pep Guardiola hat seinen Trainerposten nach zehn Jahren bei Manchester City geräumt. Der Katalane könnte aber schon bald in einer neuen Rolle zu sehen sein.
Nach einer erfolgreichen Dekade hat sich Pep Guardiola als Trainer von Manchester City zurückgezogen. Der Katalane will sich zwar eine Auszeit nehmen, jedoch gibt es schon jetzt Gerüchte über seinen nächsten Job.
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Klar ist wohl, dass Guardiola zunächst nach Barcelona zurückkehrt, wo er laut Angaben der englischen "Sun" eine Luxusvilla im Wert von rund 15 Millionen Euro im Auge hat. Doch wie lange hält es Guardiola wirklich ohne Fußball aus?
"So wie ich ihn kenne und beobachtet habe, wird es für ihn sehr, sehr schwer werden, den Fußball alleine zu lassen", prophezeite Ex-Everton-Boss Keith Wyness im Podcast "Inside Track".
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Manchester City: Nimmt sich Guardiola Klopp zum Beispiel?
Zwar erwartet Wyness nicht, dass sich Guardiola nach seiner Zeit beim FC Barcelona, Bayern München und Manchester City direkt den nächsten Top-Klub sucht, jedoch werde seine Zukunft im Fußball-Business liegen.
"Ich würde erwarten, dass er nach seiner Pause eher eine Position als Nationaltrainer übernimmt oder eine mehr technische Rolle. Ich denke an einen Posten als Head of Football oder ein anderes Projekt", schilderte er.
Denkt man an den Begriff "Head of Football" kommt einem natürlich direkt Jürgen Klopp in den Sinn. Der langjährige BVB- und Liverpool-Coach hat dem Vereinsfußball ebenfalls den Rücken gekehrt und fungiert nun als "Global Head of Soccer" im Red-Bull-Konzern.
Manchester City: Guardiola bleibt als Botschafter erhalten
Fürs Erste soll Guardiola den Skyblues als Botschafter sowie in einer beratenden Funktion erhalten bleiben. In dieser Rolle soll er Projekte innerhalb der City Football Group begleiten. Dies bestätigte Manchester City bereits, wenngleich unklar ist, wie viel Zeit der Katalane in dieser Rolle investieren wird.
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Mit seinen 55 Jahren hat Guardiola natürlich noch die Möglichkeit, viele neue Wege zu bestreiten. Besonders hartnäckig sind die Gerüchte, dass Guardiola künftig als Nationaltrainer arbeiten möchte.
Damit würde er dann dem Beispiel von Carlo Ancelotti folgen, der nach vielen Jahrzehnten im Klub-Fußball nun die Selecao trainiert.
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