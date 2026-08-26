Kuriose Entwicklung rund um Noah Atubolu. Der abwanderungswillige Keeper verlängert überraschend seinen Vertrag beim SC Freiburg - und macht so die Tür zu einem Abgang auf.

Der einstige Stammtorhüter Noah Atubolu hat offenbar seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten SC Freiburg verlängert - und so die Tür für ein mögliches Leihgeschäft geöffnet. Wie der kicker und die Bild berichten, weitete der seit Monaten wechselwillige Keeper sein bis 2027 laufendes Arbeitspapier um ein Jahr aus. Damit soll aus Freiburger Sicht ein ablösefreier Abgang im kommenden Sommer verhindert und zugleich wohl die Tür für Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt geöffnet werden.

Die Hessen gelten mittlerweile als Favorit auf eine Verpflichtung von Atubolu, der ursprünglich in die Premier League wechseln wollte. Da Frankfurt derzeit wohl die Ablöse für einen Kauf nicht stemmen kann, könnte es nun zu einem Szenario mit Leihe und Kaufpflicht oder -option für nächstes Jahr kommen. "Was ich bestätigen kann, ist, dass das ein Modell sein kann für eine zukünftige Lösung", sagte Trainer Julian Schuster vor dem Playoff-Rückspiel in der Conference League.

Je näher die Transfer-Deadline am Montag rücke, "umso mehr Zug ist dahinter", führte der 41-Jährige aus: "Es wird die nächsten Tage dementsprechend auch was anderes zu bestätigen geben. Was genau das ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen." Freiburg hatte bereits im Mai Mio Backhaus von Werder Bremen als neue Nummer eins verpflichtet und deshalb für Atubolu in der kommenden Saison keine Verwendung mehr.

Den Fokus versucht Schuster trotz des Transfertheaters aufs Sportliche zu lenken. Sein Team dürfe den FC Motherwell trotz des 3:1-Vorsprungs aus dem Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/SWR) nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Der Fußball schreibt immer wieder diese Geschichten. Wir sind total gewarnt", sagte der Coach: "Es ist ein großes Ziel von uns, dass wir die Ligaphase erreichen. Dafür brauchen wir eine sehr gute Leistung, denn es wird sehr schwer."