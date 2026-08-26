ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans applaudieren Max Eberl: "Der Mann hat geliefert" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Die Vorbereitung des FC Bayern hat mit dem Gewinn des Supercups ein Ende gefunden. Wer sind vor dem Bundesliga-Auftakt die großen Gewinner und Verlierer beim FCB?

Kaum wurde der erste Titel der neuen Saison ausgespielt, war das gewohnte Bild wieder zurück: Der FC Bayern jubelte am vergangenen Wochenende in Dortmund beim Franz Beckenbauer Supercup. Vielleicht kein Titel, der in der Prioritätenliste ganz oben steht, wohl aber einer, den man sehr gern mitnimmt. Zumal gegen einen langjährigen Rivalen. Die Frühform der Bayern ist bereits beängstigend und die Interviews hinterher, die große Steigerung versprachen, dürften es für die Konkurrenz nicht besser gemacht haben. Bundesliga: FC Bayern gegen den VfB Stuttgart ist das Eröffnungsspiel - live in SAT.1 und auf Joyn Abgesehen von einer 1:2-Niederlage gegen Wehen Wiesbaden zum Auftakt haben die Bayern alle Testspiele gewonnen. Auch die WM-Rückkehrer konnten bereits ein wenig Fahrt aufnehmen. Vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart am Freitag lohnt jedoch ein Blick zurück: Wer sind die großen Gewinner und Verlierer der Vorbereitung beim Rekordmeister?

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Zwischen den Stühlen: Jamal Musiala hat einen schwierigen Sommer Am schwierigsten dürfte die Situation aktuell für Jamal Musiala sein. Eigentlich sah es so aus, als könne der Nationalspieler in diesem Sommer große Schritte zurück zu alter Form machen. Die Platte wurde aus seinem Fuß entfernt, den er sich vor rund einem Jahr brach. Vincent Kompany berichtete von neuer Leichtigkeit und starken Trainingsleistungen. Dann aber kamen die Zusammenbrüche gegen Leipzig und Heidenheim, die auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind. Die veränderte Medikation sei Schuld, erklärte der FC Bayern. Für den Moment fühlt es sich wieder an wie ein Rückschritt. Kommentar: Die Verlängerung von Max Eberl ist verdient, aber ... Sollten die vorgenommenen Anpassungen aber wirken, kann es ganz schnell wieder in die richtige Richtung gehen – und so steht Musiala aktuell irgendwo zwischen den Gewinnern und Verlierern der Vorbereitung.

Gewinner: Nathaniel Brown An der Spitze der Gewinner steht zweifelsfrei Nathaniel Brown. Erst ein Pflichtspiel ist gespielt, da wird der 23-Jährige bereits in den Hypetrain gesetzt – und das vollkommen zu Recht. Gefühlt spielte der Nationalspieler in jedem Testspiel auf einer anderen Position. Rechts hinten, links hinten, einrückend, auf der Zehn – und nirgends hatte er echte Schwierigkeiten. Brown ist technisch stark, schnell, sehr spielintelligent und bringt für viele Positionen sehr viel mit.

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Verlierer: Alphonso Davies Das wiederum setzt vor allem einen unter Druck: Alphonso Davies. Ja, Brown kann auch woanders zum Einsatz kommen, aber geholt wurde er vor allem als Außenverteidiger. Rechts wird Vincent Kompany wohl eher selten auf Konrad Laimer verzichten. Davies war im Sommer mal wieder verletzt und versucht gerade, sich zu stabilisieren. Die Form der Vorbereitung spricht klar für Brown.

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Gewinner: Tom Bischof Im Supercup war der ehemalige Hoffenheimer eher einer der Verlierer. Aber in der Vorbereitung zeigte er sehr starke Leistungen. Sowohl etwas offensiver als auch im Mittelfeldzentrum. Tom Bischof ist bereit, die Aufgaben von Leon Goretzka zu übernehmen.

Verlierer: Hiroki Ito Für Hiroki Ito hat sich die Situation derweil weiter erschwert. Links hinten dürfte er keine Ausweichoption mehr sein, solange Davies, Stanisic und Brown fit sind. In der Innenverteidigung waren seine wenigen Auftritte in der Vorbereitung mal wieder wechselhaft. Dass Ito eine langfristige Zukunft in München hat, ist schwer vorstellbar.

Gewinner: Aleksandar Pavlovic Wechselhaft waren auch die Auftritte von Aleksandar Pavlovic in der Schlussphase der letzten Saison und bei der WM 2026. In der Vorbereitung hat er das aber komplett hinter sich gelassen. Sein Auftritt in Dortmund? Dominant. Der junge Mittelfeldspieler ist zurück auf seinem Level.

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Verlierer: Lennart Karl Für Lennart Karl könnte diese Saison indes schwieriger werden als die erste. Er war jetzt lange verletzt und hat die Vorbereitung verpasst. Außerdem sind die Erwartungen an ihn deutlich gestiegen. In der vergangenen Spielzeit konnte er überraschen. Das ist jetzt nicht mehr so leicht. Mit Ismael Saibari kam zudem ein sehr starker Konkurrent dazu, der viele Minuten in der Offensive sammeln wird. Karl ist hochtalentiert und kann den Bayern auch in dieser Saison weiterhelfen. Einfacher ist es für ihn aber nicht geworden.

Gewinner: Tim Binder Andere Talente wollen es Karl gleich machen. Mit Tim Binder konnte mindestens eines von ihnen viel Eindruck hinterlassen. Der 19-Jährige spielte frech, mutig und zeigte Dribbel- und Kombinationsstärke. Hier und da waren seine Aktionen noch etwas unvollendet, aber er sorgte gleichzeitig für viel Dynamik und Torgefahr. Es ist in der breit besetzten Offensive eher unwahrscheinlich, dass Binder viele Minuten sammelt, aber seine ersten Chancen sind durchaus im Bereich des Möglichen. Auch wenn er sich am Ende der Vorbereitung verletzt hat und erstmal ausfallen wird. Den guten Eindruck wird ihm niemand mehr nehmen können.

Verlierer: Arijon Ibrahimovic Als Gewinner startete Arijon Ibrahimovic diese Vorbereitung. Vertrag verlängert, dann viel gespielt und es gab Gerüchte, dass Kompany ihm eine Perspektive mit Spielzeit aufgezeigt hätte. Seine Leistungen waren aber eher durchwachsen. Vorn war er zu ungefährlich, im Spiel mit dem Ball nicht so durchschlagskräftig, wie man sich das in München wohl erhofft. Ibrahimovic ist ein junger Spieler und er wird allein wegen seiner Erfahrung Chancen bekommen. Aber die muss er besser nutzen als in der Vorbereitung.

Gewinner: Maycon Cardozo Deutlich dynamischer war da schon Maycon Cardozo. Wobei seine Leistungen auch deshalb für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, weil er jünger und "frischer" ist. Fehler und Ungenauigkeiten werden ihm von Fans eher verziehen als Ibrahimovic. Das Spiel des Brasilianers ist noch etwas roh. Auf ein starkes Dribbling folgen oft zwei schwächere Aktionen. Trotzdem konnte er sein Potenzial andeuten und die Chance nutzen. Nicht auszuschließen, dass es für ein paar Minuten in dieser Saison reicht.

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