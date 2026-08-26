ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans applaudieren Max Eberl: "Der Mann hat geliefert" Videoclip • 01:21 Min Link kopieren Teilen

Die neue Bundesligasaison steht in den Startlöchern und der FC Bayern empfängt die Schwaben aus Stuttgart. Der VfB reist mit viel Verletzungspech und mit einem neuen Kapitän in die Allianz Arena.

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Im DFB-Pokal trug Undav bereits die Binde Undav trug die Spielführerbinde zuletzt bereits im Erstrundenspiel des DFB-Pokals bei Drittligist Hansa Rostock (4:0) und zuvor hin und wieder als Vertreter von Karazor, der das Amt zwei Jahre lang inne hatte. "Ata war ein absolut würdiger VfB-Kapitän. Er wird immer in Erinnerung bleiben als derjenige, der den Pokal in die Luft gestreckt hat", sagte Hoeneß über den Anführer beim Cupsieg 2025. Bundesliga 2026/27: 18 Players to Watch! Auf wen ihr bei jedem Team achten solltet Undav hatte seinen Vertrag beim VfB erst in diesem Sommer bis 2029 verlängert. Bei der WM war der 30-Jährige als Super-Joker teils einer der wenigen Lichtblicke in der abermals früh gescheiterten deutschen Nationalmannschaft.

VFB will Bayern ärgern Mit dem VfB startet er in München in die Bundesliga-Saison. "Alles muss passen", sagte Hoeneß über das Vorhaben, aus der Allianz Arena etwas mitzunehmen. Der Rekordmeister habe im Franz-Beckenbauer-Supercup in Dortmund (2:1) "gezeigt, dass sie wieder da sind". Dennoch sei es der "Anspruch" des VfB, die Bayern "zu ärgern". Dass einer seiner Kollegen seine Mannschaft aber schon als möglichen Meister nannte, sieht Hoeneß kritisch. "Man muss da die Kirche im Dorf lassen." Verzichten muss Hoeneß zum Auftakt auf Torwart Dennis Seimen, Luca Jaquez, Dan-Axel Zagadou, Lorenz Assignon, Nikolas Nartey, Leo Sauer, Jeremy Arevalo und Justin Diehl. Nationalspieler Jamie Leweling sei noch kein Startelfkandidat, aber "eine Option, die man im Spiel nutzen kann". Bei Chris Führich werde es im besten Fall "eine Punktlandung".

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