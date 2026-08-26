17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne ist tot Videoclip • 01:26 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Tod von Klaus-Michael Kühne könnte auch Folgen für den HSV haben, weil der Logistik-Milliardär viel Geld in den Verein investiert hatte. ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Der HSV trauert um Klaus-Michael Kühne. Der Logistik-Unternehmer starb am Sonntag, den 23. August, im Alter von 89 Jahren. Kühne hatte als Fan viel Geld in den Verein investiert und ist Anteilseigner. Auch wenn der menschliche Verlust im Vordergrund steht, stellen sich Fragen nach den Folgen für den HSV. ran klärt die wichtigsten Themen.

Wie viele Anteile besaß Kühne am HSV? Streng genommen besaß der Privatmensch Klaus-Michael Kühne keine Anteile an der HSV Fußball AG & Co. Die Anteile wurden stattdessen über sein Unternehmen, die Kühne Holding AG, abgewickelt.

- Anzeige -

- Anzeige -

Die nächsten Livestreams auf Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football NFL im RELIVE: Chicago Bears vs. Cincinnati Bengals Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:30 Uhr • American Football NFL im RELIVE: Baltimore Ravens vs. Minnesota Vikings Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 22:00 Uhr • WWE WWE RAW live im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 02:00 • American Football NFL im RELIVE: Dallas Cowboys vs. Arizona Cardinals Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 07:00 • American Football NFL im RELIVE: Seattle Seahawks vs. Tennessee Titans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 09:30 • American Football NFL im RELIVE: Las Vegas Raiders vs. Houston Texans Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 14:45 • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 14:45 • Radsport Vuelta: Die 4. Etappe live im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 18:00 • American Football NFL im RELIVE: Buffalo Bills vs. Cleveland Browns Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 21:00 • American Football NFL im RELIVE: New York Jets vs. Pittsburgh Steelers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 22:00 • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 27.08. 22:00 • WWE WWE NXT live im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 01:00 • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 01:00 • American Football NFL im RELIVE: Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 28.08. 04:00 • American Football NFL im RELIVE: Los Angeles Rams vs. Los Angeles Chargers Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Hat Kühne den HSV darüber hinaus finanziell unterstützt? Ja, Kühne erwarb mit seinem Unternehmen auch die Namensrechte am Volksparkstadion, verzichtete dann aber auf eine Umbenennung. Vier Millionen Euro zahlt Kühne dem HSV dafür pro Jahr. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Kühne den HSV über Anteilskäufe, Kredite und Namensrechte mit über 140 Millionen Euro unterstützt.

Wie wichtig war Kühne für den Hamburger SV? Finanziell war Kühne für den HSV speziell vor zehn bis zwölf Jahren extrem wichtig. Der HSV stand damals finanziell mit dem Rücken zur Wand. Anfang 2014 berichtete unter anderem die "Bild", dass der HSV Verbindlichkeiten von 99,58 Millionen Euro hat - also fast 100 Millionen Euro Schulden. Diese 18 neuen Bundesliga-Stars solltet Ihr auf dem Zettel haben Damals wurde in den Medien und auch in Fußball-Sendungen öffentlich darüber diskutiert, ob der HSV überhaupt weiterhin eine Lizenz für die Bundesliga bekommt. Heute ist die finanzielle Situation des HSV eine komplett andere. Im Juni 2025 verkündete HSV-Vorstand Eric Huwer: "Der HSV ist schuldenfrei und selbstbestimmt."

Dir gefallen ran-News? Ergebnisse von ran.de bei Google bevorzugen

- Anzeige -

- Anzeige -

Wie reagiert der HSV auf den Tod von Kühne? Der Verein würdigte den Verstorbenen mit einer Meldung auf der Vereins-Webseite. "KMK, wie der weltweit agierende Unternehmer von vielen seiner langjährigen Begleiter und Weggefährten genannt wurde, machte nie einen Hehl daraus, dass sein Engagement beim HSV keineswegs profitorientiert sei wie bei vielen seiner unternehmerischen Investitionen", heißt es darin. Allerdings sind auch kritische Untertöne zu vernehmen. "Er schimpfte nach Niederlagen, drohte mit Liebes- und Geldentzug und ließ manchen Vorstand und sportlich Verantwortlichen lesen und hören, was er von dem eingeschlagenen Weg mit viel zu langer Verweildauer in Liga zwei hielt", so der HSV. Dennoch wird festgehalten: "Kühne verfolgte auch nach den schmerzlichsten Pleiten jedes nächste HSV-Spiel voller Leidenschaft, mit Daumendrücken und Siegeshoffnung. Außerdem bescherte er dem HSV mit dem Kauf des Stadionnamensrechts einen Imagebooster der besonderen Art."

Welche Folgen hat der Tod von Kühne für den HSV? HSV-Boss Huwer wollte dies bei "Sky" zunächst nicht kommentieren: "Die Pietät bedingt es, dass wir an einem Tag wie heute darüber nicht sprechen.“ Kurzfristig dürfte das Versterben von Kühne wenig Auswirkungen auf den HSV haben. Der Vertrag über die Namensrechte läuft zwischen dem HSV und der Kühne Holding unverändert weiter. Selbiges gilt für die Beteiligung der Kühne Holding an der HSV AG.

Was geschieht mit dem Erbe von Kühne und dem HSV? Die Holding geht in den Besitz der Kühne-Stiftung über. Neben Beteiligungen an der Lufthansa und der Reederei Hapag-Lloyd gehören dazu auch die Anteile am HSV. Im Stiftungsrat sitzt Karl Gernandt, der frühere Aufsichtsratsvorsitzende beim HSV. Eine gewisse Verbindung zum HSV bleibt also bestehen. So lange niemand die Anteile abkauft, bleibt die Stiftung von Kühne Anteilseigner vom HSV. Allerdings ist es zweifelhaft, ob der HSV noch einmal mit finanziellen Unterstützungen rechnen kann. Laut Satzung fördert Kühnes Stiftung Projekte in Logistik, humanitärer Hilfe, Klima, Medizin und Kultur. Eine Investition in den Profifußball dürfte nicht darunter fallen. Eine Ausnahme würde vorliegen, hätte Kühne zum Beispiel in seinem Testament verfügt, dass die Namensrechte verlängert werden. Dies ist allerdings nicht bekannt.

- Anzeige -

- Anzeige -