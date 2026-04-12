Bundesliga - SC Freiburg gewinnt Duell der Europapokal-Teilnehmer in Mainz

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Alphonso Davies unterschreibt bei Red Bull - Fans in Aufruhr Videoclip • 01:19 Min Link kopieren Teilen

Im Duell der Europapokal-Teilnehmer hat sich der SC Freiburg am Sonntagabend in der Bundesliga in Mainz knapp durchgesetzt.

Beide Teams lassen es zunächst gemächlich angehen Der Sportclub hatte am Donnerstag den spanischen Klub Celta Vigo eindrucksvoll mit 3:0 im Viertelfinal-Hinspiel bezwungen, die 05er hatten gegen Racing Straßburg gewonnen (2:0). Beide stehen damit kurz vor dem ersten europäischen Halbfinale der Klubgeschichte. "Heute zählt nur Mainz", hatte Trainer Schuster vor dem Spiel bei "DAZN" gesagt. "Das, was am Donnerstag war, was uns für heute hilft, versuchen wir zu transportieren. Bei allem anderen ist es wichtig, dass es keine Rolle spielt." Auch sein Gegenüber Urs Fischer sah "eine gewisse Gefahr im Kopf" vor dem Spiel: "Heute ist wieder Alltag, da geht es nach wie vor ums Überleben. Ich denke immer noch, es ist noch nichts geschafft." Auf dem Platz ließen es die beiden Mannschaften in der ersten Hälfte gemächlich angehen. Echte Höhepunkte wie der wuchtige Distanzschuss von Stefan Posch (26.) besaßen Seltenheitswert. Den Versuch lenkte Freiburgs Torwart Noah Atubolu an den Pfosten.

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