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FC Barcelona: Anthony Gordon wechselt zum spanischen Meister - nicht zu Bayern

Aktualisiert:

von SID

ran Fußball

WM-Favorit? Bayern-Fans wagen wilden Hot-Take

Videoclip • 01:59 Min

Anthony Gordon wechselt zum FC Barcelona. Das gaben die Katalanen am Freitagabend offiziell bekannt. Ein Wechsel zum FC Bayern ist damit ausgeschlossen.

Der FC Barcelona hat das Rennen um den angeblich auch von Bayern München umworbenen Anthony Gordon gewonnen.

Der spanische Fußballmeister verkündete am Freitagabend die Verpflichtung des englischen Offensivspielers.

Für den 25-Jährigen bezahlen die Katalanen eine Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Euro an Newcastle United, Gordon erhielt einen Vertrag über fünf Jahre bis zum 30. Juni 2031.

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FC Barcelona: Deco für Verhandlungen in London

Englische Medien hatten noch vor einigen Tagen von einer Einigung zwischen Gordon und dem FC Bayern berichtet.

Doch Barcelona gelang es offenbar, mittels eines "Blitzmanövers" von Sportdirektor Deco, Gordon bei Verhandlungen in London umzustimmen.

Deco habe den englischen WM-Teilnehmer von der sportlichen Perspektive bei Trainer Hansi Flick und Barca überzeugt, schrieb die spanische Tageszeitung Mundo Deportivo.

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