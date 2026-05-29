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French Open 2026 - Alexander Zverev: So könnte der Weg ins Finale und zum Titel aussehen

Aktualisiert:

von ran.de

RAN TENNIS: BMW Open

BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München

Videoclip • 05:04 Min

Alexander Zverev hofft bei den French Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Alexander Zverev ist weiter auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel.

Bei den French Open 2026 scheint die Chance so groß wie nie, denn mit Carlos Alcaraz und Jannik Sinner haben die beiden wohl besten Tennisspieler der letzten Jahre keine Chance mehr auf den Titel.

Während der Spanier seine Teilnahme bei Roland Garros aufgrund einer Handgelenksverletzung bereits frühzeitig absagen musste, verlor Titelverteidiger Jannik Sinner in Runde zwei sensationell mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo.

Der Weg ins Finale und zum lang ersehnten French-Open-Triumph könnte für Alexander Zverev in diesem Jahr also "leichter" sein als gedacht.

Casper Ruud könnte im Halbfinale warten

In der dritten Runde trifft der 29-Jährige auf Quentin Halys (am 29. Mai ab ca. 20:15 Uhr). Der Franzose geht als klarer Underdog in die Partie und sollte für Zverev eine "Pflichtaufgabe" sein.

Im Achtelfinale könnte für den gebürtigen Hamburger mit Karen Khachanov dann der erste gesetzte Spieler des Turniers warten.

In einem möglichen Viertelfinale könnte es zu einem Duell mit Rafael Jodar kommen. Der 19-Jährige aus Spanien ist einer der Newcomer der letzten Monate und könnte Zverev vor eine knifflige Aufgabe stellen. Trotzdem würde Zverev auch in dieses Spiel als Favorit gehen.

Die wahrscheinlichsten Namen für das Halbfinale wären dann wohl Casper Ruud, Joao Fonseca oder Andrey Rublev.

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Erfüllt sich Zverev endlich seinen Grand-Slam-Traum?

Schafft es Zverev ins Endspiel, warten möglicherweise Felix Auger-Aliassime oder Matteo Berrettini auf den Deutschen.

Bis dahin wird in Paris zwar noch eine Menge Tennis gespielt, doch eines ist bereits nach zwei Runden klar: Alexander Zverev ist der Top-Favorit auf den Titel und könnte am 7. Juni den wohl größten Erfolg seiner Karriere feiern.

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