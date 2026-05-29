French Open 2026 - Alexander Zverev: So könnte der Weg ins Finale und zum Titel aussehen

RAN TENNIS: BMW Open BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München Videoclip • 05:04 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hofft bei den French Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Casper Ruud könnte im Halbfinale warten In der dritten Runde trifft der 29-Jährige auf Quentin Halys (am 29. Mai ab ca. 20:15 Uhr). Der Franzose geht als klarer Underdog in die Partie und sollte für Zverev eine "Pflichtaufgabe" sein. Im Achtelfinale könnte für den gebürtigen Hamburger mit Karen Khachanov dann der erste gesetzte Spieler des Turniers warten. In einem möglichen Viertelfinale könnte es zu einem Duell mit Rafael Jodar kommen. Der 19-Jährige aus Spanien ist einer der Newcomer der letzten Monate und könnte Zverev vor eine knifflige Aufgabe stellen. Trotzdem würde Zverev auch in dieses Spiel als Favorit gehen. Die wahrscheinlichsten Namen für das Halbfinale wären dann wohl Casper Ruud, Joao Fonseca oder Andrey Rublev.

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