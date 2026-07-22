Bundesliga: Schalke sichert den nächste Transfer - Bremen-Neuzugang trifft bei Testspielsieg

Der FC Schalke 04 verkündet die Verpflichtung von Abwehrspieler Maximilian Wöber.

Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 hat den nächsten Test gewonnen und einen weiteren Neuzugang vorgestellt.

Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich besiegte der Aufsteiger den ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw mit 2:0 (0:0). Zudem gab Schalke bekannt, dass der Traditionsklub den österreichischen Abwehrspieler Maximilian Wöber unter Vertrag genommen hat.

"Maximilian Wöber bringt die Erfahrung von über 170 Erstliga-Spielen mit und kennt durch seine Stationen in Mönchengladbach und Bremen auch die besonderen Herausforderungen in der Bundesliga", erklärt Profifußball-Direktor Youri Mulder.

Wöber absolvierte bereits am Dienstagabend den Medizin-Check. "Nach überzeugenden Gesprächen freue ich mich auf die neue Herausforderung in einem wirklich besonderen Club, der verdient aufgestiegen ist", erzählte der 28-Jährige, nachdem er den Vertrag unterschrieb. Das Arbeitspapier ist bis 2027 gültig. Es ist der vierte Neue für den Aufsteiger nach Nationalspieler Robin Gosens, dem Japaner Satoshi Tanaka und dem Österreicher Junior Adamu.

Gosens fehlte gegen Charkiw noch. Adamu glänzte mit der Vorlage zum Führungstor durch Moussa Sylla (54.). Zudem traf Bryan Lasme (63.). Am Sonntag hatte Schalke bereits den Test beim Drittligisten Erzgebirge Aue mit 4:2 gewonnen.