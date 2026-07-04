ran Fußball Kimmich mit Familie - So kehrt das DFB-Team ins WM-Quartier zurück Videoclip • 02:15 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München auf einen Blick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuellen Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.

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+++ 4. Juli, 20:38 Uhr: FC Bayern plant wohl erstes Angebot für Juve-Star Bremer +++ Im angeblichen Werben um Juventus Turins Abwehr-Star Bremer soll der FC Bayern München laut "Gazzetta dello Sport" einen nächsten Schritt planen. Dem Bericht nach soll aus München wohl demnächst ein erstes Angebot folgen und zwar in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Allerdings verlangt die "Alte Dame" für den 29-jährigen Brasilianer wohl deutlich mehr Ablöse, nämlich 40 Millionen Euro. Immerhin hat der Routinier noch noch einen längerfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029. Zudem gibt es im Kontrakt von Bremer auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro, die bis zum 10. August Gültigkeit haben soll. Der Abwehrspieler selbst soll einem Wechsel offen gegenüberstehen, zudem benötigt Juventus Transfereinnahmen, um damit selbst Neuzugänge finanzieren zu können.

+++ 4. Juli, 13:32 Uhr: Arijon Ibrahimovic verlängert offenbar +++ In der vergangenen Saison war Youngster Arijon Ibrahimovic vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Beim Bundesliga-Absteiger war er Stammspieler. Für die neue Saison kehrt er erstmal zum FCB zurück - und wird mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Das berichtet "transfermarkt.de". Ausschlaggebend für die Entscheidung zur Verlängerung sollen vor allem die "guten und vertrauensvollen Gespräche" mit Bayern-Trainer Vincent Kompany gewesen sein. Ibrahimovics neuer Vertrag gilt jedoch demnach "nur" bis 2028.

+++ 3. Juli, 7:26 Uhr: Wechsel geplatzt? Joao Palhinha kehrt wohl zum FC Bayern zurück +++ Der FC Bayern hat ein Problem: Mit den Millionen, die ein potentieller Transfer von Joao Palhinha zu Tottenham versprach, können die Münchner erstmal nicht planen. Laut "Sky" haben die Spurs nach den Transfers von Sandro Tonali und Mateus Fernandes entschieden, die Kaufoption nicht zu ziehen. In der vergangenen Saison war der Portugiese an Tottenham ausgeliehen, absolvierte dort als Stammspieler 45 Pflichtspiele, in denen er siebenmal traf und drei Vorlagen gab. Palhinha galt trotz schwacher Saison seiner Mannschaft als einer der Gewinner und lange sah es so aus, als wäre man bereit, ihn zu verpflichten. Die Kaufoption soll bei 30 Millionen Euro gelegen haben. Beim FCB hat er noch Vertrag bis 2028. 2024 wechselte der nicht für die WM nominierte Nationalspieler für 51 Millionen Euro zum FC Bayern, konnte seine Erwartungen dann aber nicht erfüllen. Es ist unwahrscheinlich, dass er eine sportliche Zukunft unter Vincent Kompany hat. Für Max Eberl geht es derweil auch darum, nach dem Transfer von Ismael Saibari und dem bevorstehenden Deal mit Nathaniel Brown auch Einnahmen zu erzeugen. In den vergangenen Monaten stand der Sportvorstand immer wieder in der Kritik. Ob sein 2027 auslaufender Vertrag verlängert wird, ist immer noch unklar.

+++ 30. Juni, 16:35 Uhr: Entscheidung um Kane-Zukunft offenbar gefallen +++ Die Zukunft von Harry Kane beim deutschen Rekordmeister ist wohl gesichert. Zuletzt hatte der FC Barcelona sein Interesse an dem Engländer bekundet, doch nun soll eine Entscheidung gefallen sein. Laut Berichten der englischen Tageszeitung "Daily Mail" soll Kane seinen Vertrag in München über die kommende Saison hinaus verlängern wollen. Auch die "Bild" berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, dass der 32-Jährige plane, länger in München zu bleiben.

Allerdings wolle er sich gerade voll und ganz auf die Weltmeisterschaft fokussieren. Deswegen seien Gespräche mit dem FC Bayern bis auf Weiteres vertagt. Im Dress der "Three Lions" hofft Kane auf den Gewinn des WM-Titels. Zudem berichtet die "Bild", dass Barcelona nie eine wirkliche Chance hätte, Kane zu verpflichten. Sowohl Kane als auch der FC Bayern würden eine langfristige Zusammenarbeit anstreben. Auch interessant: Bundesliga gibt Spielplan für ersten beiden Spieltage 2026/27 bekannt

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+++ 01. Juli, 12:35 Uhr: Schwere Verletzung beim Aufwärmen - Bayern-Torwart fällt lange aus +++ Bayerns Nachwuchstorwart Leonard Prescott hat sich beim Aufwärmen vor dem ersten Testspiel der zweiten Mannschaft gegen Legia Warschau am vergangenen Samstag eine Meniskusverletzung am Knie zugezogen. Bei dem Testspiel stand erstmals der neue U23-Trainer Dante an der Seitenlinie. Laut der Meldung des deutschen Rekordmeisters wurde der U-17-Nationaltorhüter bereits operiert und wird mehrere Monate ausfallen. Der 16-Jährige gilt derzeit als eines der größten Talente bei den Münchnern und kam trotz seines Alters bereits in der U19 des FCB zum Einsatz. In der Bundesliga saß er bereits auf der Bank - vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo sah es nach dem Ausfall von Manuel Neuer und Sven Ulreich zwischenzeitlich kurz so aus, als würde er sogar zwischen den Pfosten stehen. Schlussendlich gab es aber doch grünes Licht für den angeschlagenen Jonas Urbig. In der nächsten Spielzeit wäre Prescott eigentlich hinter dem eingespielten Trio aus Neuer, Urbig und Ulreich als Nummer vier eingeplant gewesen.

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+++ 29. Juni, 20:08 Uhr: Bayern soll an Olise-Verbleib zweifeln +++ Der FC Bayern hat bisher stets beteuert, dass Michael Olise unverkäuflich sei. Unter anderem soll aber Real Madrid großes Interesse an einer Verpflichtung des Franzosen haben. Die spanische Zeitung "AS" berichtet nun, dass Olise von dem Interesse der Königlichen geschmeichelt sei. Den Verantwortlichen des FC Bayern sei dem Bericht zufolge bewusst geworden, dass "alles Mögliche passieren" könne in Bezug auf den Franzosen. Ein Verbleib sei demnach nicht mehr sicher. Weiter berichtet die Zeitung, dass Olise und seine Berater ein Gespräch mit den Bayern-Verantwortlichen suchen, sich aber erst nach Ende der Weltmeisterschaft in Ruhe zusammensetzen wollen. Theoretisch könnte das zwar schon übermorgen sein, doch wahrscheinlicher ist, dass Frankreich es zumindest bis ins Achtelfinale schafft. Bei diesem Gespräch wolle Olise klären, welche Wertschätzung ihm entgegenbracht wird und wie die Münchner die Zukunft mit ihm planen. Sollten diese Gespräche positiv verlaufen, wären auch ein Verbleib oder eine Vertragsverlängerung weiter möglich. Die Entwicklung des 24-Jährigen habe in München alle Erwartungen übertroffen, jedoch bestehe auch der Verdacht, dass Olise von den Gerüchten der letzten Wochen beeinflusst werde. Derzeit würden die Verantwortlichen deswegen auf ein Signal von dem Spieler selbst warten.

+++ 28. Juni, 21:59 Uhr: Diomande bevorzugt PSG-Wechsel +++ Sollte Yan Diomande RB Leipzig in diesem Sommer verlassen, bevorzugt das Talent offenbar einen Wechsel zu Paris Saint-Germain. Das berichtet "The Athletic". Demnach ist der 19-Jährige vom sportlichen Projekt des französischen Champions überzeugt. Vor allem die Arbeit von Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi, Klubberater Luis Campos und Trainer Luis Enrique soll Diomande imponieren. Zudem sieht der Offensivspieler bei PSG die Möglichkeit, regelmäßig um Titel zu spielen und langfristig sogar den Ballon d'Or zu gewinnen. Ob es tatsächlich zu einem Wechsel kommt, ist derzeit noch offen. Laut "transfermarkt.de" hat Diomande einen Marktwert von 90 Millionen Euro.

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+++ 27. Juni, 22:49 Uhr: Eberl macht wohl Druck auf Nübel - kein Trainingsauftakt beim FC Bayern für den Keeper +++ Der FC Bayern München macht laut "Sky" wohl hinter den Kulissen etwas Druck, um Torhüter Alexander Nübel zeitnah von der Gehaltsliste zu bekommen. Demnach soll die sportliche Führung um Max Eberl Nübels Berater mitgeteilt haben, dass der zuletzt an den VfB Stuttgart verliehene WM-Teilnehmer nicht zum offiziellen Trainingsstart des Rekordmeisters am 20. Juli an der Säbener Straße erscheinen solle. Bei den Münchnern hat der 29-Jährige trotz noch langfristigem Vertrag bis 2029 keine sportliche Perspektive mehr, denn die Bayern haben sich auf Manuel Neuer, Jonas Urbig und Sven Ulreich als Torhüter-Team für die Saison 2026/27 festgelegt. Die Bayern wollen den ehemaligen Schalker stattdessen wohl möglichst schnell loswerden, allerdings nicht um jeden Preis. Für einen Verkauf dürfte der FCB nämlich die durchaus stattliche Summe von 20 Millionen Euro Ablöse fordern. Zuletzt sollen die Bayern ein Angebot von Besiktas Istanbul über fünf Millionen Euro Ablöse und fünf Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen abgelehnt haben. "Wir werden die richtige Zukunfts-Entscheidung für Alexander treffen. Was wir bestätigen können, ist, dass Besiktas ihn unbedingt holen will", wird Berater Stefan Backs zitiert. Der Topklub aus Istanbul soll Nübel ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro plus Bonuszahlungen bieten, noch aber soll keine Einigung über einen möglichen Vertrag bestehen. Zumal Nübel auch weitere Anfragen prüfen soll. Denn auch Besiktas drückt wohl etwas aufs Tempo, da der Klub bereits am 23. Juli in der Europa-League-Qualifikation antritt und entsprechend früh Planungssicherheit haben wolle.

+++ 26. Juni, 16:57 Uhr: Konrad Laimer verlängert seinen Vertrag bis 2029 +++ Konrad Laimer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2029. Das will "Sky" erfahren haben. Demnach wären die letzten Details zwischen dem Österreicher und dem FCB nun geklärt. Es soll sogar zeitnah eine Verkündung geben. Laimer werde demnach ein Gehalt von über zehn Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen. Also deutlich unter dem, was zu Beginn noch laut Medienberichten seine Forderung gewesen sein soll – damals war von bis zu 15 Millionen Euro die Rede. Als Außenverteidiger ist Laimer mittlerweile Stammspieler in München. In der abgelaufenen Saison kam er 47-mal zum Einsatz und erzielte dabei drei Treffer. Neun weitere bereitete er vor.

+++ 24. Juni, 15:20 Uhr: Nächster Gigant wohl an Michael Olise dran +++ Dass Michael Olise aktuell eine der heißesten Aktien auf dem Transfermarkt ist, ist bekannt. Als konkreter Interessent hat sich bisher vor allem Real Madrid hervorgetan. Nun bekommen die Königlichen wohl Konkurrenz vom amtierenden Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Das berichtet der "kicker". PSG soll demnach sehr genau beobachten, wie gut Olise bei der WM mit den anderen PSG-Stars Ousmane Dembele, Desire Doue und Bradley Barcola harmoniert. Womöglich könnte PSG Olise den Wechsel auch mit einem potenziellen Positionswechsel schmackhaft machen. Zuletzt ließ der Franzose durchblicken, dass er sich in der Rolle als Zehner am wohlsten fühlt. Geld dürfte für die Pariser kein Hindernis darstellen. Allerdings haben die Bayern öffentlich immer wieder klargestellt, dass der 24-Jährige unverkäuflich ist - egal zu welchem Preis.

+++ 19. Juni, 10:26 Uhr: Tauschgeschäft mit Nicolas Jackson? +++ Nicolas Jackson könnte offenbar doch nicht dauerhaft zum FC Chelsea zurückkehren. Der Stürmer, der in der ablaufenden Saison an den FC Bayern München ausgeliehen war und offiziell noch bis Ende Juni Spieler des deutschen Rekordmeisters ist, wird von den Londonern laut "Gazzetta dello Sport" Juventus Turin als Tauschmasse für Andrea Cambiaso angeboten. Chelsea wird großes Interesse an dem 26-jährigen Linksverteidiger nachgesagt. Der Italiener gehört seit seiner Leihe zum FC Bologna vor drei Jahren zum Stammpersonal bei Juve. In der zurückliegenden Spielzeit verpasste er nur drei Spiele - jeweils aufgrund von Sperren. Insgesamt kam er in der vergangenen Saison auf 47 Einsätze in allen Wettbewerben, wobei er drei Tore erzielte und fünf Vorlagen lieferte. Sein Marktwert beläuft sich laut "transfermarkt.de" auf 20 Millionen Euro. Angeblich soll Chelsea bereit gewesen sein, 28 Millionen Euro für Cambiaso zu überweisen, blitzte damit allerdings bei der "Alten Dame" ab, die angesichts eines Vertrages bis 2029 wohl auf eine Ablöse von 40 Millionen Euro pocht. Da der neue Klub des ehemaligen Leverkusen-Trainers Xabi Alonso so tief nicht in die Tasche greifen möchte, soll man Jackson in den Deal involvieren wollen. Eigentlich hatte es zuletzt aus England Gerüchte gegeben, wonach Alonso Jackson zumindest eine Chance geben wolle, sich bei Chelsea zu zeigen. Der Senegalese hatte das zurückliegende Jahr in München als Ersatz von Superstar Harry Kane verbracht. Wettbewerbsübergreifend absolvierte er 34 Partien, in denen er elfmal traf und vier Tore vorbereitete, betrieb aber nicht genug Eigenwerbung, um den FCB von einem dauerhaften Verbleib zu überzeugen.

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+++ 17. Juni, 10:45 Uhr: Frankreich-Nationaltrainer Didier Deschamps rät Michael Olise zum Bayern-Verbleib +++ Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps freut sich über die Fortschritte, die Michael Olise in den vergangenen zwei Spielzeiten beim FC Bayern München gemacht hat. "Michael Olise hat eine unglaubliche Entwicklung genommen. Mit uns bei der französischen Nationalmannschaft war es am Anfang etwas schwierig, mühsam. Aber mit Beharrlichkeit und Unterstützung hat er sich entwickelt", sagte er gegenüber der "Sport Bild". Bayern-Trainer Vincent Kompany habe einen großen Anteil daran. "Er hat unter ihm eine hervorragende Saison gespielt, mit Effizienz, Charakter und Persönlichkeit." Daher rät er Olise indirekt zu einem Verbleib in München: "Er wird weiter sehr gut sein, wenn er beim FC Bayern bleibt." Allerdings fügte er hinzu, dass jeder Spieler "selbst seine Karriereentscheidungen" treffen müsse. Der 24-Jährige steht noch bis 2029 in München unter Vertrag, soll aber auf dem Wunschzettel vieler Top-Vereine wie Real Madrid, Manchester City, dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain stehen. Auch interessant: Michael Olise: Muss der FC Bayern sich Sorgen machen? Frankreich-Star sorgt für Aufregung