Die neue Bundesligasaison startet Ende nächsten Monat. Beim Auftaktspiel empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. ran hat alle Infos zu der Partie zusammengefasst.

Das Eröffnungsspiel für die 64. Bundesliga-Saison hat es in sich. Der amtierende Meister FC Bayern München trifft am 28. August auf den VfB Stuttgart.

Das Duell ist eine Neuauflage des letztjährigen Pokalfinales, das die Münchner mit 3:0 für sich entschieden. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena.

ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.