Bundesliga
FC Bayern München vs. VfB Stuttgart - alle Infos zum Bundesliga-Auftaktspiel zu TV-Übertragung, kostenlosem Joyn-Livestream und Liveticker
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
Bundesligas Mucki-Monster: Da kann selbst CR7 einpacken
Videoclip • 01:21 Min
Die neue Bundesligasaison startet Ende nächsten Monat. Beim Auftaktspiel empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. ran hat alle Infos zu der Partie zusammengefasst.
Das Eröffnungsspiel für die 64. Bundesliga-Saison hat es in sich. Der amtierende Meister FC Bayern München trifft am 28. August auf den VfB Stuttgart.
Das Duell ist eine Neuauflage des letztjährigen Pokalfinales, das die Münchner mit 3:0 für sich entschieden. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena.
ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.
Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Montag, 06.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream
195 MinBald verfügbar
Montag, 06.07. 20:15 • Fussball
WM 2026 live: Portugal - Spanien im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball
WM 2026 live: USA - Belgien im Stream
180 MinBald verfügbar
Dienstag, 07.07. 02:00 • Fussball
WM 2026 live: USA - Belgien im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Dienstag, 07.07. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream
180 MinBald verfügbar
Dienstag, 07.07. 18:00 • Fussball
WM 2026 live: Argentinien - Ägypten im Stream
180 Min
Bayern München vs. VfB Stuttgart live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Partie: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
Wettbewerb: Bundesliga; 1. Spieltag
Datum: 28. August 2026
Uhrzeit: 20:30 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bayern empfängt Stuttgart: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Ja. Das Auftaktspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird live in SAT.1 im Free-TV übertragen.
Bayern München - VfB Stuttgart live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Freitag, 28. August, um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Stuttgart im Livestream sehen?
Das Spiel zwischen Bayern und Stuttgart wird im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Stuttgart zu Gast in München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu FC Bayern gegen VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bayern München vs. VfB Stuttgart
Begegnung: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart
Datum und Uhrzeit: 28. August 2026
Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
Free-TV: SAT.1
Pay-TV: Sky
Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
Eberl muss Spieler verkaufen: Der Stand bei Palhinha, Nübel & Co.
Bundesliga
Newcastle bietet wohl für Bundesliga-Shootingstar
Bundesliga
FC Bayern: Folgt bald ein Angebot für einen Juventus-Star?
Bundesliga
FC Bayern: Wie wahrscheinlich ist ein Olise-Abgang wirklich?
Bundesliga
Sommer-Neuzugang des BVB hat noch Trainingsverbot
Bundesliga
Das sind die Heimtrikots aller Bundesligisten