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FC Bayern München vs. VfB Stuttgart - alle Infos zum Bundesliga-Auftaktspiel zu TV-Übertragung, kostenlosem Joyn-Livestream und Liveticker

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

Bundesligas Mucki-Monster: Da kann selbst CR7 einpacken

Videoclip • 01:21 Min

Die neue Bundesligasaison startet Ende nächsten Monat. Beim Auftaktspiel empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. ran hat alle Infos zu der Partie zusammengefasst.

Das Eröffnungsspiel für die 64. Bundesliga-Saison hat es in sich. Der amtierende Meister FC Bayern München trifft am 28. August auf den VfB Stuttgart.

Das Duell ist eine Neuauflage des letztjährigen Pokalfinales, das die Münchner mit 3:0 für sich entschieden. Anpfiff der Partie ist um 20:30 Uhr in der Allianz Arena.

ran hat alle wichtigen Infos zu dem Auftaktspiel zusammengefasst.

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Bayern München vs. VfB Stuttgart live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?

  • Partie: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

  • Wettbewerb: Bundesliga; 1. Spieltag

  • Datum: 28. August 2026

  • Uhrzeit: 20:30 Uhr

  • Austragungsort: Allianz Arena (München)

Bayern empfängt Stuttgart: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?

Ja. Das Auftaktspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart wird live in SAT.1 im Free-TV übertragen.

Bayern München - VfB Stuttgart live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?

Das Bundesliga-Spiel ist am Freitag, 28. August, um 20:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.

Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Stuttgart im Livestream sehen?

Das Spiel zwischen Bayern und Stuttgart wird im kostenlosen Livestream auf Joyn übertragen.

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

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Stuttgart zu Gast in München: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?

Einen Liveticker zu FC Bayern gegen VfB Stuttgart gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Bayern München vs. VfB Stuttgart

  • Begegnung: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

  • Datum und Uhrzeit: 28. August 2026

  • Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)

  • Free-TV: SAT.1

  • Pay-TV: Sky

  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV

  • Liveticker: ran.joyn.de

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