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Bundesliga - Später Ausgleich: 1.FC Köln hält St. Pauli auf Distanz
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:49 Min
Der 1. FC Köln ist dem Klassenerhalt in der Bundesliga dank eines späten Comebacks beim FC St. Pauli ein Stückchen näher gerückt.
Vorentscheidung verpasst, Vorsprung verwaltet: Der 1. FC Köln ist dem Klassenerhalt in der Bundesliga dank eines späten Comebacks ein gutes Stück nähergekommen.
Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC St. Pauli erkämpften die Kölner nach einem höchst intensiven Flutlicht-Duell ein 1:1 (0:0) und hielten den Verfolger aus Hamburg auf Abstand.
Den FC, der auch eine Vorentscheidung hätte erzwingen können, trennen weiterhin fünf Punkte von St. Pauli. Die Hamburger warten seit Ende Februar auf einen Sieg und hängen auf dem Relegationsplatz fest.
Nervenstarker Waldschmidt rettet Köln das Remis
Sollte der VfL Wolfsburg am Samstag mit einem Sieg das Debüt von Marie-Louise Eta als Trainerin von Union Berlin verderben, wäre auch der direkte Abstiegsrang 17 nur noch zwei Punkte entfernt.
Verteidiger Karol Mets (69.) brachte die Gastgeber verdient in Führung. Der eingewechselte Luca Waldschmidt schlug per Foulelfmeter nach Videobeweis aber zurück (86.) und rettete dem FC einen Punkt. Interimstrainer René Wagner blieb auch im dritten Spiel ungeschlagen.
Begonnen hatte das Freitagabendspiel mit fünf Minuten Verspätung. Die FC-Fans schienen gewillt, die DFB-Kassen ein weiteres Mal zu füllen und räucherten das stimmungsvolle Millerntor-Stadion mit zahlreichen Raketen und Pyro-Fackeln ein. Als sich der Nebel in Richtung des beleuchteten Riesenrades auf dem Hamburger Frühlingsdom verzogen hatte, ging es hinein in ein umkämpftes Duell.
Bülter kratzt Kopfball von Ando sensationell von der Linie
Zu Beginn war in dem Spiel, auf dem deutlich Abstiegskampf drauf stand, auch jede Menge Abstiegskampf drin. FC-Shootingstar Said El Mala versuchte es mit seinem Rechtsschuss erfolglos auf der einen Seite (7.), Andreas Hountondji per Kopf aus kürzester Distanz auf der anderen (10.), vielmehr ging spielerisch zunächst nicht zusammen. Hountondji hatte in der 33. Minute dann auch die beste Chance der ersten Hälfte, doch Marvin Schwäbe verhinderte mit einer feinen Fußabwehr den Rückstand der unter Interimscoach Wagner noch ungeschlagenen Kölner.
Eine Woche nach dem wichtigen 3:1 gegen Bremen entdeckte nach der Pause dann auch der FC wieder seine Offensivfreude - El Mala scheiterte nach einem tollen Abschluss an der Latte (54.). Auf der Gegenseite kratzte FC-Stürmer Marius Bülter den Kopfball von Verteidiger Tomoya Ando von der Linie (57.). Die Partie machte nun richtig Spaß und nach einer Ecke köpfte Mets das Millerntor in einen Zustand der Ekstase.
St. Pauli verteidigte leidenschaftlich, dann traf Torschütze Mets den Kölner Jakub Kaminski an der Grundlinie am Fuß. Nach Ansicht der Videobilder entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck auf Elfmeter, Waldschmidt blieb cool.
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