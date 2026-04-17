ran Fußball Lobeshymne auf Bayern-Stars: Söder wünscht sich FCB-Achse bei der WM Videoclip • 01:49 Min Link kopieren Teilen

Der 1. FC Köln ist dem Klassenerhalt in der Bundesliga dank eines späten Comebacks beim FC St. Pauli ein Stückchen näher gerückt.

Vorentscheidung verpasst, Vorsprung verwaltet: Der 1. FC Köln ist dem Klassenerhalt in der Bundesliga dank eines späten Comebacks ein gutes Stück nähergekommen. Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC St. Pauli erkämpften die Kölner nach einem höchst intensiven Flutlicht-Duell ein 1:1 (0:0) und hielten den Verfolger aus Hamburg auf Abstand. Borussia Dortmund: Kommt der nächste Ex-Stuttgarter für die Abwehr? Den FC, der auch eine Vorentscheidung hätte erzwingen können, trennen weiterhin fünf Punkte von St. Pauli. Die Hamburger warten seit Ende Februar auf einen Sieg und hängen auf dem Relegationsplatz fest.

Nervenstarker Waldschmidt rettet Köln das Remis Sollte der VfL Wolfsburg am Samstag mit einem Sieg das Debüt von Marie-Louise Eta als Trainerin von Union Berlin verderben, wäre auch der direkte Abstiegsrang 17 nur noch zwei Punkte entfernt. Verteidiger Karol Mets (69.) brachte die Gastgeber verdient in Führung. Der eingewechselte Luca Waldschmidt schlug per Foulelfmeter nach Videobeweis aber zurück (86.) und rettete dem FC einen Punkt. Interimstrainer René Wagner blieb auch im dritten Spiel ungeschlagen. Begonnen hatte das Freitagabendspiel mit fünf Minuten Verspätung. Die FC-Fans schienen gewillt, die DFB-Kassen ein weiteres Mal zu füllen und räucherten das stimmungsvolle Millerntor-Stadion mit zahlreichen Raketen und Pyro-Fackeln ein. Als sich der Nebel in Richtung des beleuchteten Riesenrades auf dem Hamburger Frühlingsdom verzogen hatte, ging es hinein in ein umkämpftes Duell.

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