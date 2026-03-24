Fußball-Bundesliga
Bundesliga: Warum gibt es am ersten April-Wochenende kein Spiel am Freitagabend?
Aktualisiert:von ran
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Videoclip • 01:24 Min
Die Bundesliga kehrt am ersten April-Wochenende aus der Länderspielpause zurück. Ein Freitagsspiel wird es aber nicht geben.
Die Bundesliga geht in die heiße Saisonphase. Nach der Länderspielpause mit den beiden Testspielen der DFB-Elf gegen die Schweiz (27. März im Liveticker) und Ghana (30. März im Liveticker und auf Joyn) stehen die letzten sieben Spieltage der Saison 2025/26 an.
Am 28. Spieltag fällt jedoch eine Besonderheit auf. Anders als gewohnt beginnt das Wochenende nicht mit dem üblichen Spiel am Freitagabend, sondern mit den Matches am Samstagnachmittag.
Die kommenden Bundesliga-Sendungen auf Joyn
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Heute, 19:15 Uhr • Eishockey
DEL-Playoffs: Straubing Tigers - Eisbären Berlin im Livestream
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Mittwoch, 25.03. 22:00 • WWE
WWE RAW im Stream
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Donnerstag, 26.03. 19:00 • Darts
Darts: Premier League im Livestream
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Donnerstag, 26.03. 22:00 • WWE
WWE NXT im Stream
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Freitag, 27.03. 15:05 • Wintersport
Wintersport: Skifliegen und Eiskunstlauf im Livestream
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Freitag, 27.03. 17:30 • Fussball
U21 EM-Qualifikation: Deutschland-Nordirland im Livestream
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Freitag, 27.03. 19:00 • Eishockey
DEL-Playoffs: Viertelfinale, 2. Spieltag im Livestream
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Samstag, 28.03. 13:30 • Fussball
Landespokale: u.a. RW Erfurt- CZ Jena im Livestream
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Bundesliga: Darum gibt es am 28. Spieltag kein Freitagsspiel
Der 28. Spieltag fällt auf das erste Osterwochenende. Am Freitag, den 3. April, ist Karfreitag. Traditionell findet an diesem Tag kein Bundesligaspiel statt.
Doch warum ist das eigentlich so?
Der Karfreitag ist in Deutschland ein stiller Feiertag. Daraus folgt, dass öffentliche Sportveranstaltungen in einigen Bundesländern nicht erlaubt sind. Folgerichtig werden die deutschen Profiligen an diesem Tag aussetzen.
Zurückzuführen ist der Karfreitag auf die Kreuzigung Jesu. Im christlichen Glauben ist er einer der höchsten Feiertage des Kirchenjahres.
Bundesliga: An welchem Tag wird das Freitagsspiel ausgetragen?
Am 28. Spieltag werden am Samstag um 15:30 Uhr sechs anstelle der üblichen fünf Partien steigen.
Ansonsten läuft alles wie gewohnt. Um 18:30 Uhr steigt das Bundesliga-Topspiel, ehe am Sonntag um 15:30 Uhr und um 17:30 Uhr die letzten beiden Partien des Spieltags angepfiffen werden.
Bundesliga: Die Ansetzungen am 28. Spieltag im Überblick
Samstag, 15:30 Uhr
Freiburg – Bayern
Werder – Leipzig
Hoffenheim – Mainz
Gladbach – Heidenheim
Leverkusen – Wolfsburg
HSV – Augsburg
Samstag, 18:30 Uhr
Stuttgart – Dortmund
Sonntag, 15:30 Uhr
Union Berlin - St. Pauli
Sonntag, 17:30 Uhr
Frankfurt - Köln
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Bundesliga: Wann steigt das erste Freitagabendspiel im April?
Am 29. Spieltag wird es wieder ganz normal ein Freitagabendspiel geben. Um 20:30 Uhr kommt es zum Duell zwischen Augsburg und Hoffenheim
Fußball: Was passiert in der 2. Bundesliga?
Selbstredend wird auch in der 2. Bundesliga an Karfreitag nicht gespielt. Die ansonsten üblichen zwei Spiele werden am Sonntag (13:30 Uhr) nachgeholt. Hier werden fünf Partien stattfinden, während am Samstag wie gewohnt vier Begegnungen über die Bühne gehen.
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