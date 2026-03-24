Fußball
WM 2026: Die Trikots aller Teams im Überblick
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot
Videoclip • 01:12 Min
Mit 48 Teilnehmern ist Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gibt es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.
Adidas hat gerade das neue deutsche Auswärtstrikot für die WM 2026 vorgestellt: Das DFB-Team wird in Tiefblau auftreten.
Nach und nach ziehen die meisten anderen Nationalteams nach und präsentieren ihre Trikots für die Weltmeisterschaft. Vor allem die Ausrüster Adidas und Puma preschen voran, während Nike und Kappa sich noch zurückhalten.
ran zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die anderen Nationen im Koffer mit nach Amerika nehmen.
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Noch sind bei weitem nicht alle Trikots vorgestellt und auch noch nicht alle WM-Plätze vergeben.
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