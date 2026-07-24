FC Barcelona: Arbeiter stirbt auf der Baustelle vom Camp Nou - Ermittlungen gestartet

Auf der Baustelle des Camp Nou kommt es zu einem tödlichen Unfall. Die Polizei bestätigt den Tod eines Bauarbeiters.

Ein 54 Jahre alter Arbeiter ist am Freitag bei den Bauarbeiten am Stadion Camp Nou des FC Barcelona ums Leben gekommen. Das bestätigte die katalanische Polizei am Abend. Laut Einsatzkräften wird von einem Schlag als Ursache ausgegangen. Weitere Ermittlungen haben begonnen.

Es ist der erste tödliche Unfall seit Beginn des Umbaus im Juni 2023.

Laut der Nachrichtenagentur "AFP" steht das Projekt schon einige Zeit in der Kritik. Es soll in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden über die Arbeitsbedingungen gegeben haben, weshalb der Bau nach drei Jahren ins Stocken geriet.

Das nach dem Umbau 105.000 Zuschauer fassende Mega-Stadion soll nach aktuellem Stand im Frühjahr 2028 vollständig fertiggestellt werden.