Leverkusen verspielt eine 2:0- und 3:2-Führung und lässt in Heidenheim wichtige Punkte im Rennen um die Champions League liegen.

2:0 geführt, 3:2 geführt - und trotzdem nicht gewonnen: Bayer Leverkusen hat im Kampf um die erneute Teilnahme an der Champions League einen weiteren Rückschlag erlitten.

Beim designierten Absteiger 1. FC Heidenheim kam die Werkself nicht über ein 3:3 (2:0) und damit das vierte Unentschieden in Serie in der Bundesliga hinaus. Vier Tage nach dem Achtelfinal-Aus in der Königsklasse beim FC Arsenal verpasste es die Mannschaft von Trainer Kasper Hjulmand, bis auf zwei Punkte an den vierten Tabellenplatz heranzurücken.

Nach einer kurzen Anlaufphase hatte Leverkusen das Spiel zunächst dominiert. Dabei nutzten Malik Tillman (22.) und Patrik Schick (35.) die großen Abwehrschwächen der Heidenheimer eiskalt aus. Nach der Pause kamen die Gastgeber zügig zum Anschlusstreffer durch Hennes Behrens (56.) - und dann sogar zum Ausgleich: Der eingewechselte Marvin Pieringer verwandelte einen von Robert Andrich verursachten Foulelfmeter (72.) und besorgte nach dem zweiten Treffer von Schick (79.) auch den Endstand (85.).

"Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir nicht leichtfertig werden dürfen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte", sagte Torhüter Mark Flekken erkennbar bedient bei "DAZN". Hjulmand beronte: "Wir können nicht immer Ballbesitz haben. Manchmal hat ein Gegner auch die Möglichkeiten - und dann müssen wir natürlich besser verteidigen."

Eines hatten die Heidenheimer unbedingt verhindern wollen: Noch einmal so hoch zu verlieren wie beim 0:6 im Hinspiel - und wie zuvor nur ein weiteres Mal in der Vereinsgeschichte. "So etwas vergisst man nicht, so was will man kein zweites Mal haben", sagte Trainer Frank Schmidt vor dem Spiel bei "Sky".