1. FC Heidenheim - Mainka mit Bayern-Flashback: "Wie 2019"

Die Relegation ist die letzte Chance für Teams, den Aufstieg oder Klassenerhalt perfekt zu machen. So würden die Spiele derzeit aussehen.

Die Spielzeiten in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga nähern sich dem Ende.

Die Entscheidungen um Aufstieg, Klassenerhalt und Abstieg rücken immer näher.

Die letzte Hoffnung für insgesamt vier Vereine? Die Relegation. Seit 2008/09 trifft der 16. der Bundesliga auf den Dritten der 2. Bundesliga und der 16. der 2. Bundesliga auf den Drittplatzierten der 3. Liga.

Doch wie würden die Relegationsspiele derzeit aussehen? ran hat den Überblick.