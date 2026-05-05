Relegation live
Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga - Relegation live: Diese Teams würden derzeit gegeneinander spielen
Aktualisiert:
ran Fußball Bundesliga
1. FC Heidenheim - Mainka mit Bayern-Flashback: "Wie 2019"
Videoclip • 02:24 Min
Die Relegation ist die letzte Chance für Teams, den Aufstieg oder Klassenerhalt perfekt zu machen. So würden die Spiele derzeit aussehen.
Die Spielzeiten in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und in der 3. Liga nähern sich dem Ende.
Die Entscheidungen um Aufstieg, Klassenerhalt und Abstieg rücken immer näher.
Die letzte Hoffnung für insgesamt vier Vereine? Die Relegation. Seit 2008/09 trifft der 16. der Bundesliga auf den Dritten der 2. Bundesliga und der 16. der 2. Bundesliga auf den Drittplatzierten der 3. Liga.
Doch wie würden die Relegationsspiele derzeit aussehen? ran hat den Überblick.
Bundesliga-Relegation: VfL Wolfsburg vs. Hannover 96
Zwei Spieltage vor Schluss würde es in der Bundesliga-Relegation zum Niedersachsen-Derby kommen.
Platz 16 der Bundesliga belegt derzeit der VfL Wolfsburg. In der 2. Bundesliga rangiert Hannover 96 auf dem dritten Rang.
Zweitliga-Relegation: Fortuna Düsseldorf vs. MSV Duisburg
In der Zweitliga-Relegation würden vor dem 33. Spieltag zwei absolute Traditionsmannschaften in der Relegation aufeinandertreffen.
Während Fortuna Düsseldorf den Absturz in die Drittklassigkeit verhindern will, könnte der MSV Duisburg zum ersten Mal seit 2018/19 in die 2. Bundesliga zurückkehren. Zwischenzeitlich waren die "Zebras" sogar in die Regionalliga abgestiegen.
Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 live in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.