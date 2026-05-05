Für das DFB-Team endet in diesem Jahr auch eine Ära. Ab 2027 wird der Verband nicht mehr von Adidas, sondern von Nike ausgestattet. Die Herzogenauracher liefern vorher aber offenbar nochmal ein neues Trikot.

In welchen Farben sich das DFB-Team bei der WM in den USA, in Mexiko und in Kanada seinen fünften Titel holen will, ist bereits länger klar.

Neben dem weißen Oberteil, das an jenes von der WM 1990 erinnert, nimmt die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch das dunkelblaue Ausweichtrikot mit über den Atlantik.

Sollte der Coup trotz holpriger Qualifikation und Testspiele tatsächlich gelingen, müsste das Design der Trikots angepasst werden. Denn dann würde sich zu den bisher vier Sternen über dem DFB-Logo ein fünfter hinzugesellen. Alle künftigen Trikots würden diesen dann vom ersten Tag an beinhalten.

Also auch jenes, worüber das auf Trikot-Leaks spezialisierte Portal "Footy Headlines" berichtet. Demnach bringt Adidas ein drittes DFB-Trikot heraus, das weitgehend in Schwarz gehalten ist. Zunächst verbreitete der "X"-Account "Kamil Berberler" ein Foto davon.