Fußball
DFB-Star vor Transfer? Umworbener Bundesliga-Profi macht Entscheidung offiziell
Aktualisiert:von ran.de
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FIFA zieht Investoren-Plan zurück
Videoclip • 03:28 Min • Ab 12
Der umworbene Mainzer WM-Teilnehmer Nadiem Amiri hat nun seine Zukunfts-Entscheidung öffentlich verkündet. Die FSV-Fans dürfen aufatmen.
Nach seiner starken Bundesliga-Saison 2025/26 war der Mainzer Nadiem Amiri zuletzt angeblich heiß umworben von zahlreichen Klubs. "Sportbild" berichtete etwa, dass sich der 29-Jährige schon mit RB Leipzig auf einen Wechsel geeinigt haben soll.
Umso überraschender kam nun das öffentliche Treuebekenntnis des WM-Teilnehmers - er bleibt dem FSV erhalten.
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"Es wurde in den letzten Wochen viel geschrieben. Ich hatte auch wirklich viele Angebote. Ich habe aber mit der Familie entschieden, auf jeden Fall hierzubleiben", sagte Amiri auf einer Veranstaltung der Mainzer.
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Amiri: Zwei Einsätze bei der WM 2026
Der Mittelfeldspieler hat beim FSV nun noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028. In der zurückliegenden Bundesliga-Saison steuerte der gebürtige Ludwigshafener zwölf Tore und drei Vorlagen bei und war damit ein wichtiger Faktor auf dem Weg zum Mainzer Klassenerhalt.
Bei der WM 2026 kam Amiri zu zwei Einsätzen. In der Vorrunde gegen die Elfenbeinküste durfte er für eine halbe Stunde ran, beim Aus im Sechzehntelfinale wurde Amiri für zehn Minuten eingewechselt.
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