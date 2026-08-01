DFB-Star vor Transfer? Umworbener Bundesliga-Profi macht Entscheidung offiziell

Der umworbene Mainzer WM-Teilnehmer Nadiem Amiri hat nun seine Zukunfts-Entscheidung öffentlich verkündet. Die FSV-Fans dürfen aufatmen.

Nach seiner starken Bundesliga-Saison 2025/26 war der Mainzer Nadiem Amiri zuletzt angeblich heiß umworben von zahlreichen Klubs. "Sportbild" berichtete etwa, dass sich der 29-Jährige schon mit RB Leipzig auf einen Wechsel geeinigt haben soll.

Umso überraschender kam nun das öffentliche Treuebekenntnis des WM-Teilnehmers - er bleibt dem FSV erhalten.

"Es wurde in den letzten Wochen viel geschrieben. Ich hatte auch wirklich viele Angebote. Ich habe aber mit der Familie entschieden, auf jeden Fall hierzubleiben", sagte Amiri auf einer Veranstaltung der Mainzer.