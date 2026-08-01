Bundesliga
FC Bayern München auf Asientour: Diese Stars fehlen Trainer Vincent Kompany - acht Talente dürfen sich zeigen
Aktualisiert:von Malte Ahrens
ran Fußball Bundesliga
HIGHLIGHTS: FC Bayern mit Schützenfest - alle 15 Tore im Video
Videoclip • 04:40 Min
Der FC Bayern steht nach seinem Kurztrainingslager am Tegernsee schon vor der großen Asienreise durch Südkorea und Hongkong.
Der FC Bayern München hat seinen Kurztrip zum nahegelegenen Tegernsee mit dem traditionellen Testspiel gegen den FC Rottach-Egern beendet. Doch Zeit zum Durchschnaufen haben die Profis kaum.
Schon am 1. August hebt der Flieger des Rekordmeisters in Richtung Südkorea ab. Dabei muss Trainer Vincent Kompany weiterhin auf einige seiner Topstars verzichten.
Dafür können einige Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum ihr Können vor den Augen des Belgiers und der asiatischen Fans beweisen. In der knapp einwöchigen Tour wird es zwei Testspiele geben.
ran gibt einen Überblick, welche Stars auf der Asienreise fehlen und welche Youngster dabei sind.
Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
190 MinBald verfügbar
Freitag, 07.08. 19:50 • Fussball
2. Bundesliga, Eröffnungsspiel: VfL Bochum-Hertha BSC im Livestream
190 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 MinBald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: MSV Duisburg - SV Meppen
120 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
120 MinBald verfügbar
Samstag, 08.08. 14:00 • Fussball
3. Liga live: FC Ingolstadt - Würzburger Kickers
120 Min
Welche Stars fehlen dem FCB in Asien?
In Südkorea und Hongkong wird Kompany auf einen großen Kader zugreifen können. Jedoch fehlen einige Topstars aufgrund des WM-Urlaubs oder Verletzungen, weshalb das ein oder andere Talent viele Einsatzminuten bekommen wird.
Zu den WM-Urlaubern gehören Michael Olise, Dayot Upamecano und Torjäger Harry Kane. Alle drei standen bis zum Ende des Turniers für ihre Nationen auf dem Rasen in den USA.
Jamal Musiala wird aufgrund einer geplanten Mini-OP fehlen. Ihm wurde eine Platte aus dem im Vorjahr schwerverletzten Fuß entnommen.
Zudem kurieren Lennart Karl und Serge Gnabry weiterhin ihre Verletzungen aus der Vorsaison aus und Neuzugang Ismael Saibari soll nach seinem Muskelfaserriss ebenfalls erst nach der Asienreise ins Mannschaftstraining integriert werden. Gleiches gilt für Alphonso Davies, der ebenfalls nicht in Asien dabei ist.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
FC Bayern in Asien: Diese Talente dürfen sich zeigen
Am Samstagabend gaben die Bayern ihren Kader für den Asien-Trip offiziell bekannt. Folgende Talente sitzen mit im Flieger und dürfen sich in Südkorea und Hongkong präsentieren:
Felipe Chavez
Maycon Cardozo
Guido Della Rovere
Filip Pavic
Bastian Assomo
Tim Binder
David Podar-Stiube
Vincent Manuba
Damit bleiben mehrere Talente, die noch im Trainingslager am Tegernsee mit dabei waren, in München, darunter David Santos Daiber, Wisdom Mike und Erblin Osmani.
Im Testspiel gegen den FC Rottach-Egern standen Pavic und Manuba in der Startelf. Pavic, Assomo und Skender Nuraj trafen beim 15:0 jeweils ein Mal, Cardozo konnte sich sogar doppelt in die Torschützenliste eintragen.
Die aktuellsten Fußball-Videos
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Heiße Twerk-Show! Wer ist die Frau bei Michael Olise?
Videoclip • 01:45 Min
2. Bundesliga
2. Bundesliga: Die Heim- und Auswärtstrikots aller 18 Teams
Videoclip • 02:23 Min
ran Fußball
Jude Bellingham mit Hawaii-Kette - so macht der England-Star Urlaub
Videoclip • 01:17 Min
Asientour des FCB: Welche Städte werden bereist?
Die Marketing-Tour durch Asien beginnt am 1. August, wenn der Flieger in Richtung der südkoreanischen Insel Jeju gehen wird. Anschließend geht es in die chinesische Metropole Hongkong.
Der Vorstand vom Marketing und Vertrieb, Rouven Kasper, blickt mit Selbstbewusstsein auf die Reise: "Internationalisierung ist für den gesamten deutschen Fußball unabdingbar, um sich weiterzuentwickeln – und der FC Bayern ist auf diesem Gebiet seit Jahren Pionier: Wir sind in München zuhause und haben gleichzeitig unsere Fans und Partner auf der ganzen Welt im Blick. Rund eine Milliarde Menschen sympathisieren mit dem FC Bayern, gut die Hälfte davon ist aus Asien."
Das sind die Testspiele vom FC Bayern in Asien:
Am 4. August wird der deutsche Rekordmeister um 13 Uhr deutscher Zeit im WM-Stadion von Seogwipo gegen den Jeju SK antreten. Dieser ist durch ein gemeinsames Joint Venture bereits Partnerverein des FCB.
Sportlich attraktiver wird es dann am 7. August zum Ende der Tour, wenn es gegen Champions-League-Teilnehmer Aston Villa geht. Um 14 Uhr deutscher Zeit wird es im modernen Kai Tak Sports Park gegen den Klub aus der Premier League gehen.
Wo werden die Testspiele des FC Bayern übertragen?
Wer beide Spiele live verfolgen will, kann das auf dem kostenpflichtigen Vereinskanal FC Bayern TV Plus tun. Ein Abonnement ist dafür notwendig und kann entweder für einen, sechs oder zwölf Monate abgeschlossen werden.
Auch interessant: Uli Hoeneß zu FIFA-Plänen: Wettbewerbe ohne Europa "kannst du in die Tonne treten" Und: Max Eberl bestätigt: Michael Olise lehnte Angebot des FC Bayern während WM ab
Dir gefallen ran-News?
Mehr Bundesliga-News
Bundesliga
Mainz 05: Umworbener Nadiem Amiri gibt Treuebekenntnis ab
Gosens-Schock für Schalke: Neuzugang verletzt raus
Bundesliga
Fragezeichen hinter Kimmich und Pavlovic - der Bayern-Kader im Check
Bundesliga
Stoffwechsel-Störung: Leverkusen-Talent Eichhorn in Klinik
Bundesliga
Bundesliga-Tests: Dortmund siegt auf der Asien-Tour, auch S04 jubelt
Bundesliga
Diaz-Backup: So will Ibrahimovic bei Bayern überzeugen