DAZN oder Sky - wer zeigt den BVB?
BVB vs. Hamburger SV heute live: Bundesliga im TV, Livestream und im Ticker
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:04 Min
Am 27. Spieltag empfängt Borussia Dortmund den Aufsteiger Hamburger SV. So verfolgt ihr das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker.
Nach einem souveränen Sieg gegen den zuletzt formstarken FC Augsburg (2:0) empfängt Borussia Dortmund am 27. Spieltag den Hamburger SV.
Trotz des Unentschiedens des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen geht es für den BVB wohl nur noch darum, den zweiten Tabellenplatz zu festigen. Derzeit hat man neun Punkte Rückstand auf den FC Bayern und acht Punkte auf Platz 3.
Der HSV hat sich zuletzt mit einem Sieg gegen den VFL Wolfsburg (1:2) zumindest Luft im Abstiegskampf verschafft. Gegen Köln gab es anschließend ein 1:1-Unentschieden.
Im Hinspiel sah es lange so aus, als ob Dortmund das Spiel an der Elbe für sich entscheiden könnte, ehe Ransford Königsdörffer die Partie kurz vor Schluss in der 97. Minuten ausglich.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Spiel der Bundesliga am Samstagabend.
Borussia Dortmund vs. HSV heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Partie: Borussia Dortmund vs. Hamburger SV
Wettbewerb: Bundesliga; 27. Spieltag
Datum: 21. März 2026
Uhrzeit: 18:30 Uhr
Austragungsort: Signal Iduna Park (Dortmund)
Dortmund empfängt Hamburg: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV wird nicht im Free-TV übertragen.
BVB - HSV heute live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 18:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich HSV vs. BVB im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
HSV zu Gast in Dortmund: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Dortmund gegen Hamburg gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von Borussia Dortmund gegen HSV
Begegnung: Borussia Dortmund vs. Hamburger SV
Datum und Uhrzeit: 21. März 2026; 18:30 Uhr
Trainer: Niko Kovac (Borussia Dortmund), Merlin Polzin (Hamburger SV)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.de