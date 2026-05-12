ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Der DFB hat sein nächstes großes Talent an einen anderen Verband verloren. In der U16 trug er sogar schon die Kapitänsbinde des DFB.

Am 18. März hat Filip Pavic sein Profidebüt für den FC Bayern München in der Champions League gefeiert. Im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo wurde er zum jüngsten CL-Spieler der bisherigen Bayern-Geschichte. Für den FCB ist der in Freising geborene Innenverteidiger seit 2019 aktiv. Auch für die Nachwuchsteams des DFB war er bisher im Einsatz. Nun hat er sich allerdings entschieden, für den kroatischen Verband aufzulaufen. Dieser gab bekannt, Pavic im Sommer bei der U17-Europameisterschaft in Estland vom 25. bis 7. Juni 2026 zu nominieren.

Pavic: Wechsel trotz Kapitänsrolle im DFB Für Deutschland lief der hochveranlagte Rechtsfuß zwei Mal für die U15 sowie elf Mal für die U16 auf. Dabei führte er die U16 vier Mal als Kapitän aufs Feld. Der Sohn kroatischer Eltern galt als große Zukunftshoffnung beim DFB. Daher sei ihm die Entscheidung gegen Deutschland auch nicht leicht gefallen: "Ich empfinde große Dankbarkeit, Respekt und Liebe für Deutschland, wo ich aufgewachsen bin und lebe, wo ich das Fußballspielen gelernt habe und wo ich die Möglichkeit habe, mich bei einem der größten Vereine der Welt, dem FC Bayern, weiterzuentwickeln." Nach einem Gespräch mit den kroatischen Vertretern in München habe er sich jedoch anders entschieden: "Auf der anderen Seite bin ich in einer kroatischen Familie aufgewachsen, ich spüre diese kroatischen Wurzeln sehr stark und mein Wunsch ist es, Kroatien auf internationaler Ebene zu vertreten."

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