:newstime Bericht: Klopp will diesen BVB-Star Videoclip • 01:13 Min Link kopieren Teilen

Kathleen Krüger wird Nachfolgerin von Stefan Kuntz beim Hamburger SV. Die 40-Jährige verlässt dafür den FC Bayern München.

Der Hamburger SV hat Kathleen Krüger als Nachfolgerin von Stefan Kuntz verpflichtet. Wie der Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt die 40-Jährige im Sommer von Bayern München an die Elbe und wird neue Sportvorständin bei den Hanseaten. Über die Vertragsdauer machte der HSV keine Angaben. Hamburger SV: HSV ist eine Bereicherung für die Bundesliga - aber die echte Herausforderung kommt jetzt – ein Kommentar Krüger vereine "sportliche Kompetenz, strategisches Denken und eine hohe Kommunikationsfähigkeit und wird künftig die Gesamtverantwortung für den sportlichen Bereich des HSV tragen", sagte HSV-Aufsichtsratsboss Michael Papenfuß. Krüger wird den Klub auf operativer Ebene mit Eric Huwer anführen, der unter anderem die Finanzen verantwortet. Beim Branchenführer aus München hatte sie sich nach ihrer sportlichen Karriere als Teammanagerin einen Namen gemacht und arbeitete zuletzt als Leiterin Organisation und Infrastruktur beim Rekordmeister.

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