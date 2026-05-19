Bundesliga
Eintracht Frankfurt - Sportvorstand Markus Krösche übernimmt Schuld: "Meine falsche Entscheidung"
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
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Videoclip • 01:31 Min
Sportvorstand Markus Krösche hat nach der enttäuschenden Saison von Eintracht Frankfurt die Verantwortung für zentrale Fehlentscheidungen übernommen.
Sportvorstand Markus Krösche hat sein ernüchterndes Fazit der Saison von Eintracht Frankfurt untermauert und dabei den Großteil der Schuld auf sich genommen.
Angefangen mit dem Scheitern des entlassenen Trainers Albert Riera.
"Ich habe ihn in eine Situation gebracht, in der er kaum die Möglichkeit hatte, Erfolg zu haben", sagte Krösche auf der Pressekonferenz zum Saisonabschluss.
Das Engagement des Spaniers sei "meine falsche Entscheidung. Meine Fehleinschätzung", sagte er und übernahm damit auch die Verantwortung für den verpassten Europapokal-Einzug.
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SGE-Boss Krösche war von Riera überzeugt
Bei der Verpflichtung Rieras habe der erfahrene Manager entgegen seiner eigenen Überzeugungen gehandelt. "Das wichtigste Prinzip, das ich missachtet habe: Wenn du den Trainer während der Saison tauschen musst, hole keinen Trainer, der die Liga nicht kennt und die Erfahrung nicht hat." Warum das passierte? "Ich hatte das Gefühl und die Überzeugung. Ich handle immer aus Überzeugung. Sie war so stark, dass ich das Prinzip der Vorsicht missachtet habe."
Bei seiner Fehleinschätzung bezog sich Krösche explizit nicht auf die Charakterzüge des Ex-Coaches: "Es war gewollt, eine starke Persönlichkeit, einen Leader zu haben. Darin habe ich mich nicht getäuscht." Gedanken an einen Abschied habe er zu keinem Zeitpunkt in sich getragen. "Die letzten Jahre waren sehr erfolgreich, wir haben viele Dinge erreicht. So ein Jahr gehört manchmal leider dazu", sagte er: "Aber ich bin niemand, der wegläuft. Man muss da gemeinsam durch und die richtigen Dinge einleiten, anpacken und weiter gehen."
Zur Suche nach einem Nachfolger und dem Zeitplan äußerte sich Krösche wenig konkret. Der Verein wolle "zeitnah eine Lösung finden oder uns auf jemanden festlegen", verriet er: "Wir sind in Gesprächen." Es sei wichtig, mit Blick auf die Vorbereitung zur neuen Saison bald die Position zu besetzen. Der Frage nach dem charakterlichen Profil wich er aus: "Es geht darum, Stabilität zu bekommen. Jemanden zu finden, der eine klare Idee hat, wie er spielen will und eine Mischung aus Umschalt- und Ballbesitzfußball zu bekommen."
Ein Gerücht zur letzten Trainersuche löste Krösche dagegen mit einem Lächeln auf. "Sicherlich war Xabi Alonso in meinen Gedanken", gab er offen zu: "Aber ich habe Xabi nicht angerufen."
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