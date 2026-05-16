WM 2026: Die Termine der Kaderbekanntgabe und die Nominierungen aller Mannschaften im Überblick
Die WM-Endrunde 2026 (11. Juni bis 19. Juli) steht vor der Tür. ran gibt einen Überblick über die Kader der 48 Teilnehmer-Nationen und den Termin für die Bekanntgabe der Kader.
Nach und nach werden nun seit dem 11. Mai die Kader durch die 48 Teilnehmer-Nationen bekanntgegeben. Der finale WM-Kader darf maximal 26 Spieler beinhalten. Auf einer vorläufige Kaderliste, die ebenfalls an die FIFA ergeht, können bis zu 55 Spieler stehen.
Den Anfang macht Bosnien-Herzegowina am 11. Mai. Im Anschluss werden die unterschiedlichen Länder ihre Aufgebote dann bis zur Deadline am 1. Juni bekanntgeben.
Die letzten Nationen, die ihren endgültigen WM-Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada veröffentlichen werden, sind nach aktuellem Stand Australien, Kroatien und Co-Gastgeber Mexiko (jeweils am 1. Juni).
Bosnien-Herzegowina
Tor: Nikola Vasilj (FC St. Pauli), Martin Zlomislic (HNK Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo)
Abwehr: Tarik Muharemovic (US Sassuolo), Sead Kolasinac (Atalanta Bergamo), Nidal Celik (RC Lens), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka), Nikola Katic (FC Schalke 04), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria Genua), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Amar Dedic (Benfica Lissabon), Amir Hadziahmetovic (Hull City)
Mittelfeld/Angriff: Ivan Sunjic (Pafos), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Benjamin Tahirovic (Bröndby Kopenhagen), Armin Gigovic (YB Bern), Ivan Basic (FC Astana), Amar Memic (Viktoria Pilsen), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Kerim Alajbegovic (Red Bull Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach), Jovo Lukic (FC Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Edin Dzeko (FC Schalke 04)
Schweden
Tor: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Solna), Jacob Widell Zetterström (Derby County)
Abwehr: Hjalmar Ekdal Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta Bergamo), Emil Holm (Juventus Turin), Gustaf Lagerbielke (SC Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (FC St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjällby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)
Mittelfeld/Angriff: Taha Ali, Yasin Ayari (Brighton), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Viktor Gyökeres (FC Arsenal), Alexander Isak (FC Liverpool), Jesper Karlström (Udinese Calcio), Gustaf Nilsson (FC Brügge), Benjamin Nygren (Celtic Glasgow), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (VfL Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)
Frankreich
Tor: Mike Maignan (AC Mailand), Robin Risser (RC Lens), Samba (Stade Rennes)
Abwehr: William Saliba (FC Arsenal), Dayot Upamecano (FC Bayern München), Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Malo Gusto (FC Chelsea), Theo Hernandez (Al-Hilal), Lucas Hernandez (Paris St.-Germain), Lucas Digne (Aston Villa)
Mittelfeld/Angriff: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris St.-Germain), Manu Kone (AS Rom), Adrien Rabiot (AC Mailand), N’Golo Kante (Fenerbahce Istanbul), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern München), Ousmane Dembele (Paris St.-Germain), Desire Doue (Paris St.-Germain), Bradley Barcola (Paris St.-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Marcus Thuram (Inter Mailand), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)
Neuseeland
Tor: Max Crocombe (FC Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC)
Abwehr: Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United FC), Liberato Cacace (AFC Wrexham), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers)
Mittelfeld/Angriff: Lachlan Bayliss (Newcastle United Jets), Joe Bell (Viking FK), Matt Garbett (Peterborough United), Eli Just (FC Motherwell), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Ben Old (AS Saint-Etienne), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Ryan Thomas (PEVC Zwolle), Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Jesse Randall (Auckland FC), Ben Waine (FC Port Vale), Chris Wood (Nottingham Forest)
Belgien
Torhüter: Thibaut Courtois (Real Madrid), Matz Sels (Nottingham Forest), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)
Abwehr: Zeno Debast (Sporting CP), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Koni De Winter (Genua CFC), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Timothy Castagne (FC Fulham), Maxim De Cuyper (Club Brügge)
Mittelfeld: Kevin De Bruyne (SSC Neapel), Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brügge), Alexis Saelemaekers (AS Rom), Nicolas Raskin (Rangers FC), Axel Witsel (Atlético Madrid)
Angriff: Romelu Lukaku (SSC Neapel), Jérémy Doku (Manchester City), Leandro Trossard (FC Arsenal), Charles De Ketelaere (Atalanta Bergamo), Dodi Lukébakio (FC Sevilla), Malick Fofana (Olympique Lyon), Michy Batshuayi (Galatasaray), Matias Fernandez-Pardo (OSC Lille)
Elfenbeinküste
Tor: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Alban Lafont (Panathinaikos Athen), Mohamed Koné (Sporting Charleroi)
Abwehr: Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo), Evan Ndicka (AS Rom), Ousmane Diomandé (Sporting Lissabon), Wilfried Singo (AS Monaco), Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers), Willy Boly (Nottingham Forest), Guela Doué (Racing Straßburg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Clément Akpa (AJ Auxerre)
Mittelfeld: Franck Kessié (Al-Ahli), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Seko Fofana (Stade Rennes), Jean-Michaël Seri (NK Maribor), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Parfait Guiagon (Sporting Charleroi)
Sturm: Amad Diallo (Manchester United), Simon Adingra (AFC Sunderland), Yan Diomandé (RB Leipzig), Nicolas Pépé (Villarreal CF), Evann Guessand (OGC Nizza), Elye Wahi (Eintracht Frankfurt), Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), Bénie Traoré (FC Basel), Ange-Yoan Bonny (Inter Mailand)
Japan
Tor: Zion Suzuki (Parma Calcio 1913), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers)
Abwehr: Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden VV), Ko Itakura (Ajax), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Hiroki Ito (FC Bayern München), Ayumu Seko (Le Havre AC), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen)
Mittelfeld: Wataru Endo (Liverpool FC), Daichi Kamada (Crystal Palace) Ao Tanaka (Leeds United), Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuito Suzuki (SC Freiburg), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Junya Ito (KRC Genk)
Angriff: Ayase Ueda (Feyenoord), Daizen Maeda (Celtic FC), Koki Ogawa (NEC Nijmegen), Keito Nakamura (Stade de Reims), Kento Shiogai (VfL Wolfsburg) Keisuke Goto (Sint-Truiden VV)
Tunesien
Torhüter: Sabri Ben Hassan (Étoile du Sahel), Abdelmouhib Chamakh (Club Africain), Aymen Dahmen (CS Sfaxien)
Abwehr: Ali Abdi (OGC Nizza), Mohamed Amine Ben Hamida (Espérance de Tunis), Adem Arous (Kasımpaşa), Dylan Bronn (Servette Genf), Raed Chikhaoui (US Monastir), Moutaz Neffati (IFK Norrköping), Omar Rekik (Maribor Branik), Montassar Talbi (FC Lorient), Yan Valery (Young Boys Bern)
Mittelfeld: Mortadha Ben Ouanes (Kasımpaşa), Anis Ben Slimane (Norwich City), Ismael Gharbi (FC Augsburg), Rani Khedira (Union Berlin), Hadj Mahmoud (FC Lugano), Hannibal Mejbri (Burnley FC), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt)
Sturm: Elias Achouri (FC Kopenhagen), Khalil Ayari (Paris Saint-Germain), Firas Chaouat (Club Africain), Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps), Hazem Mastouri (Dynamo Machatschkala), Elias Saad (Hannover 96), Sebastian Tounekti (Celtic FC)
Südkorea
Torhüter: Jo Hyeon-woo (Ulsan HD), Kim Dong-heon (Gimcheon Sangmu), Song Bum-keun (Shonan Bellmare)
Abwehr: Min-jae Kim (FC Bayern), Seol Young-woo (Roter Stern Belgrad), Kim Moon-hwan (Daejeon Hana Citizen), Tae-seok Lee (Austria Wien), Cho Yu-min (Sharjah FC), Kwon Kyung-won (Khor Fakkan), Kim Ju-sung (FC Seoul)
Mittelfeld: Jae-sung Lee (1. FSV Mainz 05), Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach), Hwang In-beom (Feyenoord Rotterdam), Park Yong-woo (Al-Ain), Hong Hyun-seok (KAA Gent), Bae Jun-ho (Stoke City), Kang-in Lee (Paris Saint-Germain), Yang Min-hyeok (Tottenham Hotspur)
Sturm: Heung-min Son (Los Angeles FC), Hee-chan Hwang (Wolverhampton Wanderers), Hyeon-gyu Oh (Beşiktaş), Oh Hyeon-gyu (Genk), Cho Gue-sung (FC Midtjylland), Jeon Jin-woo (Jeonbuk Hyundai Motors), Um Won-sang (Ulsan HD)
Haiti
Torhüter: Alexandre Pierre (FC Sochaux), Johny Placide (SC Bastia), Josue Duverger (FC Cosmos Koblenz)
Abwehr: Ricardo Ade (LDU Quito), Carlens Arcus (SCO Angers), Hannes Delcroix (FC Lugano), Jean-Kévin Duverne (KAA Gent), Martin Expérience (AS Nancy), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks), Wilguens Paugain (Zulte Waregem), Keeto Thermoncy (Young Boys Bern)
Mittelfeld: Carl Fred Sainte (El Paso Locomotive FC), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers), Leverton Pierre (Vizela), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union), Woodensky Pierre (Violette), Dominique Simon (Tatran Prešov)
Sturm: Josué Casimir (AJ Auxerre), Louicius Deedson (FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Yassin Fortune (Vizela), Wilson Isidor (Sunderland), Lenny Joseph (Ferencváros Budapest), Duckens Nazon (Esteghlal), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor), Ruben Providence (Almere City)
Österreich
Kaderbekanntgabe am 18. Mai
Demokratische Republik Kongo
Kaderbekanntgabe am 18. Mai
Brasilien
Kaderbekanntgabe am 18. Mai
Portugal
Kaderbekanntgabe am 19. Mai
Schweiz
Kaderbekanntgabe am 20. Mai
Deutschland
Kaderbekanntgabe am 21. Mai
Marokko
Kaderbekanntgabe am 21. Mai
Norwegen
Kaderbekanntgabe am 21. Mai
England
Kaderbekanntgabe am 22. Mai
Niederlande
Kaderbekanntgabe am 25. Mai
Spanien
Kaderbekanntgabe am 25. Mai
Panama
Kaderbekanntgabe am 26. Mai
USA
Kaderbekanntgabe am 26. Mai
Kolumbien
Kaderbekanntgabe am 29. Mai
Australien
Kaderbekanntgabe am 1. Juni
Kroatien
Kaderbekanntgabe am 1. Juni
Mexiko
Kaderbekanntgabe am 1. Juni
Südafrika
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Tschechien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Kanada
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Paraguay
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Katar
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Ecuador
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Schottland
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Türkei
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Curacao
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Saudi-Arabien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Uruguay
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Kap Verden
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Ägypten
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Irak
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Iran
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Senegal
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Ghana
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Argentinien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Algerien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Jordanien
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
Usbekistan
Termin der Kaderbekanntgabe noch nicht offiziell
