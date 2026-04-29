ran Fußball FC Bayern - Kompany leidet gegen PSG auf Tribüne: "Katastrophe" Videoclip • 02:38 Min Link kopieren Teilen

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger spricht im ran-Interview über die Chancen im Champions-League-Halbfinale zwischen Atletico Madrid und Arsenal. Der frühere Premier-League-Profi ordnet die Probleme der Gunners ein.

"Atletico ist ein sehr stabiles Konstrukt" ran: Herr Hitzlsperger, für viele Experten gibt es drei Favoriten auf den Champions-League-Titel und in Atletico Madrid einen Außenseiter. Teilen Sie diese Einschätzung? Kommentar zur Monstermentalität des FC Bayern: Das wird fast schon zur Tradition

Musiala enttäuscht, drei Stars überzeugen: Die Noten der FCB-Stars gegen PSG Thomas Hitzlsperger: Nein, das sehe ich nicht so. Die Mannschaft ist ein sehr stabiles Konstrukt. Diego Simeone ist jetzt so viele Jahre schon dabei, da weiß jeder Spieler, was er zu tun hat. Die Abläufe sind klar und dadurch haben sie eine Grundstabilität, auch wenn im Kader nicht ganz so große Namen stehen wie bei Real, Barca oder Arsenal. Jeder weiß, dass es in Madrid wirklich unangenehm zu spielen ist. Gerade in einem Halbfinale, wo es vielleicht nicht um die spielerische Qualität geht, können Atleticos Qualitäten den Ausschlag geben: Die Bereitschaft zu leiden.

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"Wenn wieder kein großer Titel geholt wird, ist das Projekt kein Erfolg" ran: Zumal die Formkurve des FC Arsenal zuletzt deutlich nach unten gezeigt hat… Hitzlsperger: Arsenal tut sich schwer im Endspurt. Sie haben in den letzten Wochen ihren Vorsprung in der Premier League verspielt und sind nur noch Zweiter, wenn ManCity sein Nachholspiel gewinnt. Man spürt förmlich, dass die Mannschaft unter Druck steht. Das Selbstvertrauen aus der ersten Saisonhälfte ist weitestgehend dahin. ran: Sie sind ja Wahl-Londoner. Wie bewerten Sie aus der Nähe diesen unerwarteten Einbruch? Hitzlsperger: Es gibt natürlich viele Diskussionen über die Ursachen bei Fans und Medien. Mikel Arteta hat nun viele Jahre bekommen, um etwas zu entwickeln mit dem Ziel Titel zu holen. Die Eigentümer von Arsenal haben sich gegen den Trend gestellt, bei Misserfolg schnell den Trainer zu wechseln, und ihm jetzt über viele Jahre das Vertrauen geschenkt und auch die Freiheit gegeben, die Mannschaft in seinem Sinne zu entwickeln. Sie haben einfach darauf gesetzt, dass der Erfolg kommt, wenn sie lange genug an Arteta festhalten. "Wahnsinn für die Geschichtsbücher" - Pressestimmen zum 4:5 der Bayern in Paris ran: Was heißt das jetzt für Arteta? Hitzlsperger: Wenn dieser Plan jetzt nicht aufgeht und wieder kein großer Titel geholt wird, dann ist dieses Projekt kein Erfolg. Das wäre schade und enttäuschend für Arteta. Aber Silverware, wie man in England sagt, hat Arsenal unter ihm letztlich zu wenig geholt – gemessen an den Ansprüchen und den finanziellen Möglichkeiten. ran: Aber haben Sie eine Erklärung dafür? Hitzlsperger: In den vergangenen Jahren hat ihnen eine echte Nummer neun gefehlt, der wie Haaland bei ManCity den Unterschied ausmacht. Diesmal war ich der Überzeugung, dass Gyökeres dieser Torjäger sein könnte und darüber hinaus haben sie in die Breite des Kaders investiert. Gyökeres macht das zwar ordentlich, doch unterm Strich hat er in der Premier League noch nicht überzeugt... Aber das ist nicht der einzige Grund..

Arsenals Standards wurden analysiert ran: Sie meinen die extreme Stärke Arsenals bei Standards, auf die sich die Gegner nun anscheinend eingestellt haben? Hitzlsperger: Ja. Sie haben sich mit ihrer Art, die Spiele über Standards zu gewinnen, nicht nur Freunde gemacht, sondern extrem viel Widerstand und Kritik für ihre Spielweise bekommen. Sicherlich machen Standards oft den Unterschied, wenn es eng ist, von daher ist diese Fokussierung ein interessanter Ansatz. Aber man kann Standards eben auch gut analysieren und irgendwann gibt es ein Mittel dagegen. Inzwischen wissen viele Mannschaften, wie sie das verteidigen können. Und dann fällt Arsenal oft aus dem Spiel viel zu wenig ein, weil sie das offene Spiel zu Lasten der Standards anscheinend vernachlässigt haben. ran: Glauben Sie, dass Arsenal dieses negative Momentum noch mal kippen kann oder sind Sie da skeptisch nach den letzten Wochen?

Hitzlsperger: Sie haben noch zwei Chancen, von daher würde ich zumindest einen Titel nicht ausschließen. Aber sie haben halt ihren Vorsprung verspielt und auch europäisch zuletzt nicht mehr überzeugt. Also der Trend ist einfach negativ, sodass es nach einem beschwerlichen Saisonfinale aussieht.

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