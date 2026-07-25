FC Bayern München: Michael Olise vor Transfer? Real Madrid legt sich offenbar fest

Michael Olise und Real Madrid: Beim FC Bayern München sorgt das Thema offenbar weiter für Aufmerksamkeit. Nun haben sich die Königlichen offenbar festgelegt.

Die Causa Michael Olise sorgt seit Monaten für Furore. Angeblich soll der Offensivspieler des FC Bayern München mit einem Wechsel zu Real Madrid kokettieren.

Zuletzt hieß es sogar, Frankreich-Kapitän Kylian Mbappe wolle seinen "Kumpel" Olise zu den Königlichen locken und dieser habe seinen Nationalmannschafts-Teamkollegen bereits gesagt, dass er in die spanische Hauptstadt wechseln würde.

Doch daraus wird nun offenbar doch nichts. Wie Fabrizio Romano schreibt, wolle man bei Real die guten Beziehungen zum FC Bayern nicht gefährden und nimmt deshalb Abstand von einer Verpflichtung.