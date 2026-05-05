Bundesliga
FC Bayern München veröffentlicht neues Heimtrikot für die nächste Saison
Aktualisiert:von Oliver Jensen
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: "Absolute Schönheit" - Fans feiern neues Heimtrikot
Videoclip • 01:10 Min
Der FC Bayern München wird im Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain erstmals mit dem neuen Trikot auflaufen.
Wenn der FC Bayern am 6. Mai in seiner Allianz Arena zum alles entscheidenden Rückspiel im Champions League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain antritt, wird das adidas Heimtrikot 2026/27 seine Premiere feiern
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In einer Pressemitteilung schreibt der FC Bayern: "Das Team um Joshua Kimmich, Michael Olise und Harry Kane trägt in diesem besonderen Spiel ein Trikot, das für alles steht, was den Club ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt – wie gemacht für große Momente."
Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft besonders zu würdigen, "gibt es dieses Jahr als spezielles Highlight erstmals den legendären Kakadu als Brustbadge – ein Symbol mit besonderer Bedeutung unseres Teams."
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Auch die FC Bayern Frauen präsentieren das neue Heimtrikot in einem besonderen Rahmen: Kapitänin Glodis Viggosdottir und ihr Team laufen am 9. Mai am FC Bayern Campus gegen Eintracht Frankfurt erstmals in dem Jersey auf - nach dem Abpfiff wird ihnen die Meisterschale übergeben.
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