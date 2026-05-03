Zur Ran Startseite
Heute Live
- Anzeige -

Bundesliga

Bundesliga: Restprogramme aller Klubs - wer hat die schwerste Schlussphase vor der Brust?

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern - Fans euphorisch: "Baut Kompany eine Statue"

Videoclip • 02:00 Min

Die Bundesliga steuert auf ihr Saisonende zu. Bayern München steht als Meister fest. Manche Teams haben noch einiges zu gewinnen, andere haben viel zu verlieren. ran zeigt die Restprogramme aller 18 Klubs.

In den letzten Wochen der Bundesliga-Saison 2025/2026 steht noch viel auf dem Spiel. Vor allem das Rennen um die Champions-League-Plätze und der Abstiegskampf dürften für Spannung sorgen.

Im Frühjahr fallen die Entscheidungen. Während einige Vereine ihren Zielen noch hinterherhinken, gilt es für andere, ihren Platz zu verteidigen.

ran schaut auf die Restprogramme aller 18 Teams und zeigt anhand der Tabellenplatzierungen der ausstehenden Gegner, wer noch besonders schwere Aufgaben vor der Brust hat und wem eher noch eine Verbesserung winkt.

So ist der Stand nach dem 32. Spieltag.

Platz 1: FC Bayern München (83 Punkte, 116:35 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 15

- Anzeige -
- Anzeige -

Nächste Fußball-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Montag, 04.05. 18:00 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

    Bald verfügbar

    Montag, 04.05. 18:00 • Fussball

    Frauen-Bundesliga: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg

    Verfügbar auf Joyn

    115 Min

  • Bald verfügbar

    Mittwoch, 06.05. 23:15 • Fussball

    Champions League-Highlights im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

    Bald verfügbar

    Mittwoch, 06.05. 23:15 • Fussball

    Champions League-Highlights im Stream

    Verfügbar auf Joyn

    45 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Energie Cottbus - Wehen Wiesbaden

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 09.05. 14:00 • Fussball

    3. Liga live: Energie Cottbus - Wehen Wiesbaden

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

Platz 2: Borussia Dortmund (67 Punkte, 65:32 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 11,5

Platz 3: RB Leipzig (62 Punkte, 63:42 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 12

Neuste Bundesliga-Videos

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 4: Bayer Leverkusen (58 Punkte, 66:43 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 8,5

Platz 5: VfB Stuttgart (58 Punkte, 66:46 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 6

Platz 6: TSG Hoffenheim (58 Punkte, 64:48 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 13

Platz 7: SC Freiburg (44 Punkte, 45:53 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,5

- Anzeige -
- Anzeige -

Platz 8: Eintracht Frankfurt (43 Punkte, 57:60 Tore)

  • Borussia Dortmund (A)

  • VfB Stuttgart (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 3,5

Platz 9: FC Augsburg (40 Punkte, 42:56 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 12

Platz 10: 1. FSV Mainz 05 (37 Punkte, 41:50 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 15,5

Platz 11: Borussia Mönchengladbach (35 Punkte, 37:50 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,5

- Anzeige -

Platz 12: Hamburger SV (34 Punkte, 36:51 Tore)

  • SC Freiburg (H)

  • Bayer Leverkusen (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 5,5

Platz 13: Union Berlin (33 Punkte, 39:59 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 9,5

Platz 14: 1. FC Köln (32 Punkte, 47:55 Tore)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 9,5

Platz 15: Werder Bremen (32 Punkte, 37:57 Tore)

  • FC Augsburg (H)

  • TSG Hoffenheim (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 7,5

Platz 16: VfL Wolfsburg (26 Punkte, 42:67 Tore)

  • FC Bayern München (H)

  • FC St. Pauli (A)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 9

Platz 16: FC St. Pauli (26 Punkte, 27:55 Tore)

  • RB Leipzig (A)

  • VfL Wolfsburg (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 9,5

Platz 18: 1. FC Heidenheim (23 Punkte, 38:69 Tore)

  • 1. FC Köln (A)

  • 1. FSV Mainz 05 (H)

Durchschnittliche Platzierung der verbliebenen Gegner: 12

Auch interessant: Bundesliga: Eintracht Frankfurt ist auf dem besten Weg zurück ins Mittelmaß! 

Mehr Bundesliga-News