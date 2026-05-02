Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den 1. FC Heidenheim. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Der 1. FC Heidenheim darf nach dem 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli weiterhin vom Klassenerhalt träumen. Aktuell trennen die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt vier Punkte vom Relegationsplatz. Allerdings wartet mit dem FC Bayern München nun der denkbar schwerste Gegner.

FCB-Coach Vincent Kompany warf im vorigen Bundesliga-Spiel beim 1. FSV Mainz 05 die Rotationsmaschine an und tauschte gleich auf acht Positionen durch. Nach einer blamablen ersten Halbzeit drehte der Rekordmeister den 0:3-Rückstand allerdings noch und gewann spektakulär mit 4:3.

Im Hinspiel Ende des vergangenen Jahres behaupteten sich die Münchner klar mit 4:0, unter anderem gab es damals vier verschiedene Torschützen. Im Rückspiel muss der 1. FC Heidenheim alle Hebel in Bewegung setzen, um etwas Zählbares mitzunehmen.

Immerhin: Der letzte Sieg der Heidenheimer gegen den deutschen Rekordmeister ist noch gar nicht so lange her. Nach dem Aufstieg setzte sich der Klub von der Ostalb in seinem ersten Heimspiel gegen den FCB in der Saison 2023/24 mit 3:2 durch.

ran zeigt, wo die Bundesliga-Partie live zu sehen ist.