Bundesliga
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV, Stream und Ticker
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
BVB - Niko Kovac stolz: "Beste Verteidigung der Liga"
Videoclip • 01:03 Min
Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt Borussia Mönchengladbach die andere Borussia aus Dortmund. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Im Borussen-Duell stehen sich Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund gegenüber. Von den jüngsten fünf Spielen konnte die Fohlenelf kein einziges gewinnen, am vergangenen Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Eugen Polanski nicht über ein 0:0 beim VfL Wolfsburg hinaus.
Daher schwebt noch immer das Abstiegsgespenst rund um den Borussia-Park. Der BVB schwebte zuletzt dagegen im luftleeren Raum. Keine Champions League mehr, kein DFB-Pokal mehr und auch rechnerisch keine Chance mehr auf die Meisterschaft. Dafür mit dem furiosen 4:0 über den SC Freiburg am vergangenen Wochenende das Ticket für die nächste Saison in der Königsklasse bereits gebucht.
Das letzte Aufeinandertreffen entschied der BVB mit 2:0 für sich. Im Signal Iduna Park trafen kurz vor Weihnachten Julian Brandt und Maximilian Beier für die Elf von Trainer Niko Kovac.
ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Bundesliga-Topspiel am Sonntagabend.
Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund: Live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Duell statt?
Wettbewerb: Bundesliga, 32. Spieltag
Datum: 3. Mai 2026
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Austragungsort: BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach)
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Mönchengladbach empfängt Dortmund: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen Mönchengladbach und dem BVB wird nicht im Free-TV übertragen.
Gladbach - Dortmund live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Sonntag um 17:30 Uhr auf DAZN zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Gladbach vs. BVB im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei DAZN habt, könnt ihr den Stream via DAZN empfangen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Dortmund zu Gast bei Mönchengladbach: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung Borussia Mönchengladbach vs. Borussia Dortmund
Datum und Uhrzeit: 3. Mai 2026; 17:30 Uhr
Trainer: Eugen Polanski (Borussia Mönchengladbach), Niko Kovac (Borussia Dortmund)
Free-TV: -
Pay-TV: DAZN
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
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