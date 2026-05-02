ran Fußball Bundesliga Bayern-Transfer zum HSV? "Können Gespräche bestätigen" Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 02. Mai, 09:00 Uhr: Früherer FCB-Profi empfiehlt günstigere Alternative zu Anthony Gordon +++ Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte über einen Transfer von Anthony Gordon zum deutschen Rekordmeister. Der frühere Bayern-Profi Dietmar Hamann rät den Verantwortlichen allerdings zu einer deutlich günstigeren Alternative: Laut ihm sollten die Münchener lieber Marcus Rashford verpflichten. Bei "BetKing" betonte er: "Ich liebe diesen Spieler und finde ihn brillant." Vor allem seine Flexibilität in der Offensive sei dabei ein großer Pluspunkt. Laut Hamann solle sich der FC Bayern zu "100 Prozent" um den englischen Flügelspieler bemühen. "Als Bayern München hätte ich ihn (Rashford, Anm d. Red.) Anthony Gordon deutlich vorgezogen", führte er weiter aus. Gordon zählt zu den Top-Favoriten bei den Münchenern, die im Sommer einen weiteren Flügelspieler verpflichten wollen. Der 25-Jährige kommt in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 17 Tore und fünf Vorlagen für Newcastle United - eingesetzt werden kann er sowohl im Sturm als auch auf dem Flügel. Für ihn müsste der FCB allerdings eine Ablösesumme von rund 80 Millionen Euro zahlen. Rashford, der ebenfalls auf beiden Positionen spielen kann, wäre deutlich günstiger. Der 28-Jährige ist noch bis Saisonende von Manchester United an den FC Barcelona ausgeliehen. Dabei kommt der Engländer unter Hansi Flick auf 13 Tore und 13 Assists in bisher 45 Einsätzen. Daher ist es möglich, dass die Katalanen den Flügelspieler für eine Ablöse von rund 30 Millionen Euro fest verpflichten. Ob Rashford ansonsten eine Zukunft bei United hat, ist unklar. Sein Vertrag bei den "Red Devils" läuft noch bis 2028.

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+++ 01. Mai, 10:25 Uhr: Manuel Neuer vor Verlängerung? +++ Bleibt er? Oder geht er? Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern ist weiter unklar. Allerdings scheint sich mittlerweile eine klare Tendenz abzuzeichnen. Nachdem sein Berater zuletzt an der an der Säbener Straße gesichtet wurde, wird ein Verbleib des 40-Jährigen immer wahrscheinlicher. Trotzdem wollte sich Spoirtdirektor Christoph Freund vor der Partie gegen Heidenheim nicht in die Karten blicken lassen. Angesprochen auf die Berichte erklärte er: "Man spricht natürlich miteinander. Die Saison ist nicht mehr lang, deswegen sprechen wir. Es gibt gute Gespräche, aber es gibt noch nichts Weiteres zu verkünden." Die wichtigsten Aussagen der Bayern-Presserunde im Überblick:

+++ Freund zu einem möglichem Krüger-Abgang +++ "Wir können bestätigen, dass Kathleen Gespräche mit dem HSV führt. Sie ist sehr lange im Verein, hat verschiedene Positionen bekleidet. Es ist eine Auszeichnung, dass ein solcher Traditionsverein sich um sie bemüht."

+++ Wer steht gegen Heidenheim im Tor? +++ "Morgen steht Jonas Urbig im Tor."

+++ Muss Bayern um Alphonso Davies bangen? +++ "Alphonso trainiert normalerweise heute wieder mit der Mannschaft. Er hat gegen PSG ein bisschen was gespürt, deswegen haben wir ihn in der Halbzeit rausgenommen."

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+++ Christoph Freund zu Jonas Urbig +++ "Wenn man als junger Torwart wie Jonas Urbig hierherkommt und dann mit diesem Torwartteam zusammenarbeiten kann, ist das eine besondere Geschichte. Man merkt, dass eine sehr gute Atmosphäre herrscht. Manu gibt seine Erfahrung weiter, macht super Spiele. Jonas profitiert davon."

+++ Wird der FC Bayern im Ausland vernachlässigt? +++ "Mein Gefühl ist immer, dass der FC Bayern auf der ganzen Welt groß ist. Ich würde alles dafür tun, um für den FC Bayern zu spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, was noch größer ist. Das ist meine Perspektive, die glaube ich viele Leute teilen. Aber natürlich weiß ich nicht, was alles in Frankreich gesagt wird."

+++ Kehren Lennart Karl und Tom Bishof zurück? +++ "Ich hoffe, dass Tom Bischof morgen wieder dabei ist. Lennart eher nicht, vielleicht gegen Paris. Ich bleibe vorsichtige mit seiner Situation."

+++ 1. Mai, 09:55 Uhr: Kompany-Pressekonferenz vor Heidenheim-Spiel +++ Ab 10 Uhr stellt sich Bayern-Coach Vincent Kompany den Fragen der Journalisten. Am Wochenende geht es für den FCB gegen den 1. FC Heidenheim. Die wichtigsten Aussagen des Coaches gibt es hier im Ticker.

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+++ 30. April, 18:05 Uhr: Bayern buhlt um Lille-Juwel +++ Es ist kein Geheimnis, dass in der französischen Ligue 1 einige spannende Nachwuchs-Talente kicken. Einer der größten Hoffnungsträger unter ihnen ist Lille-Mittelfeldspieler Ayyoub Bouaddi. Der 18-Jährige ist bereits Stammspieler und hat folgerichtig das Interesse einiger europäischer Top-Klubs auf sich gezogen. Laut dem französischen Reporter Abdellah Boulma zählt auch der FC Bayern zu den Interessenten - er ist aber nicht der einzige. Paris Saint-Germain hat Bouaddi schon länger im Auge, doch auch der FC Arsenal und Manchester United sollen an Bouaddi dran sein. Insbesondere die "Red Devils" sollen ihre Bemühungen jüngst deutlich verstärkt haben. Der zehnmalige französische U21-Nationalspieler hat auf "transfermarkt.de" bereits einen stolzen Marktwert von 50 Millionen Euro und ist vertraglich noch bis 2029 gebunden. Über eine Ausstiegsklausel ist nichts bekannt, was einen Transfer natürlich teuer machen würde - insbesondere dann, wenn zahlreiche Interessenten den Preis in die Höhe treiben.

+++ 28. April, 19:29 Uhr: Berater war wohl in München! Scheitert der Gordon-Transfer am Geld? +++ Anthony Gordon hat mit 17 Toren und fünf Vorlagen für Newcastle in dieser Saison überzeugt. Laut Berichten von "Sky" soll der 25-Jährige auch das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Er sei der absolute Favorit für Linksaußen. Und das Interesse ist wohl beidseitig. Der Engländer soll sich an dem Werdegang von Michael Olise orientieren wollen, der sich nach seinem Wechsel aus der Premier League schnell in München eingefunden hat. Ersten Kontakt zwischen dem Management von Gordon und dem deutschen Rekordmeister soll es bereits gegeben haben. Der deutsche Meister wäre anscheinend bereit, 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse für Gordon zu zahlen. Wie die "Sport Bild" berichtet, soll Newcastle allerdings 86 Millionen Euro fordern. Eine Summe, die der FCB nicht bezahlen werde. Aufgeben wolle man in München aber nicht. Die Strategie sei es nun, zunächst eine Einigung mit dem Spieler zu erzielen. Berater Gordon Stipic-Wipfler sei in der vergangenen Wochen bereits für Gespräche in München gewesen. Über die Einigung mit dem Spieler wolle man anschließend Druck auf Newcastle ausüben, um die Ablösesumme drücken zu können. Dass die Engländer eine eher durchwachsene Saison spielen und im kommenden Jahr nicht im internationalen Wettbewerb vertreten sind, könnte den Münchnern helfen. Newcastle braucht Einnahmen. Auch Harry Kane soll wohl bereits persönlich mit seinem Landsmann gesprochen haben, um ihn zu überzeugen. Neben dem FC Bayern sollen aber auch der FC Liverpool und der FC Arsenal an Gordon dran sein. Beide zögerten in der Vergangenheit nicht damit, hohe Ablösesummen zu zahlen, wenn sie vom jeweiligen Spieler überzeugt waren. Auch interessant: FC Bayern München - Termin für Meisterfeier am Marienplatz steht wohl fest

+++ 28. April, 08:31 Uhr: Prescott im Fokus von internationalen Topklubs +++ Der FC Bayern will offenbar verhindern, dass eines seiner spannendsten Torwarttalente frühzeitig ins Ausland wechselt. Nach Informationen von "Sky" beschäftigen sich der FC Chelsea und Juventus Turin mit Leonard Prescott. Der 16 Jahre alte Keeper steht aktuell bei der U19 des deutschen Rekordmeisters unter Vertrag, sein Arbeitspapier läuft noch bis Sommer 2027. Die Münchner sollen deshalb zeitnah Gespräche über eine Verlängerung planen. Prescott rückte in dieser Saison überraschend in den Fokus, ohne bislang ein Pflichtspiel für die Profis absolviert zu haben. Aufgrund der zwischenzeitlich angespannten Torwart-Situation beim FC Bayern stand der Nachwuchskeeper bereits sechsmal im Kader der ersten Mannschaft. Allein diese Nominierungen reichten offenbar aus, um internationale Top-Vereine auf ihn aufmerksam zu machen. Besonders Chelsea gilt seit Jahren als Klub, der früh in junge Torhüter investiert. Die Londoner verpflichteten in der jüngeren Vergangenheit unter anderem Filip Jörgensen, Mike Penders und Gabriel Slonina für hohe Ablösen. Prescott würde in dieses Muster passen: jung, entwicklungsfähig und wegen seiner Vertragssituation perspektivisch wohl deutlich günstiger als etablierte Profis. Auch Juventus Turin soll den gebürtigen New Yorker im Blick haben. Für den FC Bayern ist die Ausgangslage damit klar: Der Klub muss seinem Talent eine überzeugende sportliche Perspektive aufzeigen. Intern traut man Prescott offenbar vor allem wegen seiner Athletik langfristig den Sprung in den Profibereich zu. Lob gab es zuletzt auch von U19-Trainer Peter Gaydarov. Prescott sei "sehr mutig in seinen Aktionen" und für sein Alter bereits "außergewöhnlich weit entwickelt". Auch beim DFB ist der Torwart längst bekannt: Schon in der U15 wurde er erstmals nominiert, für die deutschen U16- und U17-Auswahl-Teams kommt er bislang auf insgesamt zehn Einsätze. Auch interessant: Paris Saint-Germain vs. FC Bayern München: Champions-League-Halbfinale heute live im Livestream, TV und Ticker

+++ 27. April, 18:12 Uhr: Rummenigge bestätigt - FC Bayern wollte Dembele holen +++ Der FC Bayern wollte 2016 den heutigen PSG-Star und Ballon-d'Or-Preisträger Ousmane Dembele verpflichten. Dies bestätigte Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge gegenüber "t-online": "Bei Dembele war ich noch selbst mit dabei. Wir und vor allem unser damaliger Sportdirektor Michael Reschke wollten ihn unbedingt verpflichten, aber leider ist uns damals Dortmund zuvorgekommen." Für den Flügelspieler zahlte der BVB vor zehn Jahren 35 Millionen Euro an Ablöse. Laut Rummenigge waren die Gründe für die Absage jedoch nicht nur sportlicher Natur: "Dembele spielte damals bei Stade Rennes. Die Klub-Besitzer waren gleichzeitig auch die Besitzer von Puma. Dortmund hatte zu dem Zeitpunkt einen Ausrüstervertrag mit Puma. Dementsprechend war klar, dass wir als Adidas-Klub da nicht unbedingt präferiert zum Zug kommen." Und weiter: "Das war ein wunderbarer Spieler, aber wie man gesehen hat, ist er bei Dortmund auch schnell wieder Richtung Barcelona abgewandert. Er ist ohne Frage ein sehr guter Spieler, der aber auch gut geführt werden muss", betonte der 70-Jährige. Nach nur einem Jahr bei den "Schwarz-Gelben" wechselte Dembele 2017 für knapp 150 Millionen Euro zum FC Barcelona. Aufgrund von zahlreichen Verletzungs- und Disziplinproblemen konnte der Franzose in seiner Rolle als Neymar-Nachfolger bei den Katalanen die Erwartungen nie vollends erfüllen. Sechs Jahre spielte Dembele für "Barca", ehe es ihn im Sommer 2023 für 50 Millionen Euro nach Paris zog.

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