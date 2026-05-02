Der FC Bayern München trifft im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Champions League live: So seht ihr den FC Bayern kostenlos

Der FC Bayern München unterlag beim Champions-League-Hinspiel in einem Offensivspektakel. Paris Saint-Germain gewann 5:4 gegen den deutschen Rekordmeister, der im Rückspiel nun den Spieß umdrehen muss.

Im Halbfinale-Rückspiel der Königsklasse müssen die Münchner gegen Paris Saint-Germain gewinnen. Der Titelverteidiger befindet sich nach dem Hinspiel-Sieg in einer guten Ausgangslage. Führt Bayern nach 90 Minuten in der Allianz Arena mit nur einem Tor, geht es in die Verlängerung.

ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Rückspiel zusammengefasst.

FC Bayern - Monstermentalität gegen PSG: das wird fast schon zur Tradition - ein Kommentar