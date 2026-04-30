Bundesliga
FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
FC Bayern - Kompany leidet gegen PSG auf Tribüne: "Katastrophe"
Videoclip • 02:38 Min
Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern München den 1. FC Heidenheim. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Der 1. FC Heidenheim darf nach dem 2:0-Sieg gegen den FC St. Pauli weiterhin vom Klassenerhalt träumen. Aktuell trennen die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt vier Punkte vom Relegationsplatz. Allerdings wartet mit dem FC Bayern München nun der denkbar schwerste Gegner.
FCB-Coach Vincent Kompany warf im vorigen Bundesliga-Spiel beim 1. FSV Mainz 05 die Rotationsmaschine an und tauschte gleich auf acht Positionen durch. Nach einer blamablen ersten Halbzeit drehte der Rekordmeister den 0:3-Rückstand allerdings noch und gewann spektakulär mit 4:3.
Im Hinspiel Ende des vergangenen Jahres behaupteten sich die Münchner klar mit 4:0, unter anderem gab es damals vier verschiedene Torschützen. Im Rückspiel muss der 1. FC Heidenheim alle Hebel in Bewegung setzen, um etwas Zählbares mitzunehmen.
Immerhin: Der letzte Sieg der Heidenheimer gegen den deutschen Rekordmeister ist noch gar nicht so lange her. Nach dem Aufstieg setzte sich der Klub von der Ostalb in seinem ersten Heimspiel gegen den FCB in der Saison 2023/24 mit 3:2 durch.
ran zeigt, wo die Bundesliga-Partie live zu sehen ist.
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FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?
Begegnung: FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim
Wettbewerb: Bundesliga; 32. Spieltag
Datum: 2. Mai 2026
Uhrzeit: 15:30 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
Bayern empfängt Heidenheim: Läuft die Bundesliga live im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Heidenheim wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern - Heidenheim live: Wer zeigt das Bundesliga-Spiel im Pay-TV?
Das Bundesliga-Spiel ist am Samstag um 15:30 Uhr auf Sky zu sehen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig, um den Sender zu empfangen.
Bundesliga live: Wo kann ich Bayern vs. Heidenheim im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei Sky habt, könnt ihr den Stream via Sky Go empfangen. Alternativ kann der Stream auch via WOW TV abgerufen werden. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Heidenheim zu Gast beim FC Bayern: Wo gibt's einen Liveticker zur Bundesliga?
Einen Liveticker zu Bayern München gegen den 1. FC Heidenheim gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Bundesliga live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung FC Bayern München gegen 1. FC Heidenheim
Begegnung: FC Bayern München vs. 1. FC Heidenheim
Datum und Uhrzeit: 2. Mai 2026; 15:30 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern München), Frank Schmidt (1. FC Heidenheim)
Free-TV: -
Pay-TV: Sky
Livestream: Sky Go, WOW TV
Liveticker: ran.joyn.de
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