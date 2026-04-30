Bundesliga
1. FC Köln möchte El Mala mit einem Werbe-Deal behalten
Aktualisiert:von Oliver Jensen
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1. FC Köln: El Mala als Stammspieler? Wagner legt sich fest
Videoclip • 01:11 Min
Said El Mala steht im Fokus zahlungskräftiger Vereine aus dem Ausland. Der 1. FC Köln möchte ihm einen Verbleib schmackhaft machen, indem ihm offenbar ein Sponsoren-Deal wie früher Lukas Podolski angeboten wird.
Die Zukunft von Said El Mala beim 1. FC Köln ist ungewiss. Der 19-Jährige hat zwar einen laufenden Vertrag bis 2030 ohne Ausstiegsklausel, doch Vereine aus dem Ausland werben um den jungen Stürmer.
Der Premier-League-Verein Brighton&Hove Albion soll ihm rund vier Millionen Euro pro Jahr bieten. Das Angebot liegt auf Eis, weil der FC Verhandlungen abblockt. Das Interesse von Brighton besteht aber weiterhin.
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Der FC ist finanziell nicht in der Lage, den Vertrag seines Top-Torjägers der Saison (elf Treffer) so anzupassen, dass er mit Angeboten aus England mithalten kann. In Köln soll er rund 1,5 Millionen Euro im Jahr verdienen. Nun aber scheint es einen Plan zu geben, um dem Top-Talent einen Verbleib schmackhaft zu machen.
"Natürlich werden wir ihm ein Angebot machen mit unserem Umfeld", sagte Präsident Jörn Stobbe kürzlich im Podcast "L’Immo" und fügte hinzu: "Nicht nur finanziell, aber auch finanziell."
1. FC Köln: Werbe-Deal mit Supermarkt für El Mala?
Laut einem Bericht der "Sport Bild" liegt die größte Hoffnung auf Hauptsponsor Rewe. Der Handels- und Touristikkonzern soll den Stürmer als Werbepartner gewinnen und ihm einen entsprechend dotierten Vertrag anbieten.
Diese Überlegungen sind bei Rewe und Konzernchef Lionel Souque, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des FC, wohl bereits weit fortgeschritten. Laut dem Bericht haben zudem Gespräche mit der Familie El Mala stattgefunden.
Ein ähnliches Modell nutzte Köln bereits 2009 bei der Rückholaktion von Klub-Idol Lukas Podolski vom FC Bayern. Auch er erhielt einen millionenschweren Werbevertrag mit Rewe und wurde zum Aushängeschild des Unternehmens.
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