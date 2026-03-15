FC Bayern - Fans nach VAR-Chaos auf 180: "Das ist ein Skandal"

Personalnot beim deutschen Rekordmeister. Nach Manuel Neuer und Jonas Urbig fällt auch der dritte Keeper Sven Ulreich verletzt aus.

Rückschlag für den FC Bayern München. Keeper Sven Ulreich hat sich beim Bundesligaspiel in Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen, das gab der Rekordmeister in einer Mitteilung bekannt.

"Damit fällt der Torhüter zunächst aus", formulierten die Münchner, eine genaue Ausfalldauer nannten sie nicht.

"Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmes", hatte Bayerns Nummer drei nach Abpfiff noch im "DAZN"-Interview erklärt. In der Schlussphase hatte er die Abstöße nicht mehr durchführen können, hielt aber bis zum Ende durch.