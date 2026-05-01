ran Fußball Bundesliga Bayern-Transfer zum HSV? "Können Gespräche bestätigen" Videoclip • 01:20 Min Link kopieren Teilen

Albert Riera geht bei Eintracht Frankfurt zunehmend auf Konfrontationskurs. Doch anstatt seinen Job zu festigen, schießt sich der Spanier immer mehr ins Aus.

"Das hier ist ein professioneller Verein und kein Zirkus." Albert Riera war mächtig sauer, als er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den Hamburger SV auf einen angeblichen Zwist mit Jonathan Burkardt angesprochen wurde. Danach teilte er gegen Reporter und "die Medien" aus. Damit verteidigte er sich zwar emotional - macht die losen Schrauben an seinem Trainerstuhl aber nicht wirklich fester. Im Gegenteil: Man bekommt den Eindruck, mit jeder emotionalen und teils verschrobenen Pressekonferenz schießt er sich weiter ins Aus.

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Eintracht Frankfurt: Riera sollte ein Alonso-Typ werden Keine Frage: Der Fußball und die Bundesliga speziell braucht Typen. Würde jeder auf Presserunden nur eingestaubte Phrasen raushauen, würde es auch nur halb so viel Spaß machen, das zu verfolgen, was neben dem Platz passiert. Allerdings: Riera schießt weit übers Ziel hinaus, er wirkt teils herablassend gegenüber der Presse. Wenn mehrere Medien teilweise unabhängig darüber berichten, dass Mannschaft und Trainer nicht auf einer Wellenlänge zu sein scheinen - dann muss irgendwas dran sein. Bei der SGE erhoffte man sich wohl, einen eigenen Xabi Alonso zu bekommen. So, wie ihn Bayer Leverkusen einst holte. Die Parallelen sind klar: Ein Spanier, der seine beste Zeit beim FC Liverpool hatte und zuvor nur bei kleinen Mannschaften aktiv war, sollte die Kultur der Mannschaft revolutionieren. Stattdessen legt er sich mutmaßlich mit allen an: Mannschaft, Medien, Vorgesetzte und teilweise auch Fans. Bei einem emotionalen Klub wie Eintracht Frankfurt nicht die beste Idee.

Eintracht Frankfurt helfen nur Ergebnisse Das alles wäre nur halb so wild, wenn die Ergebnisse am Main stimmen und die Mannschaft ihm blindlings folgen würde. Aber auch das ist aktuell nicht der Fall. Die defensive Fahrigkeit ist zurück, Führungsspieler wurden untergraben. Mario Götze, dessen Vertrag kürzlich verlängert wurde, kam in den vergangenen sieben Bundesligaspielen auf ganze 23 Minuten Einsatzzeit. In diesen Spielen gab es nur neun Punkte. Nicht, dass der Erfolg der Eintracht untrennbar mit Götzes Einsatzzeit verbunden wäre. Dennoch ist diese Personalie ein Sinnbild für Riera und seinen Unwillen, sich anzupassen. Mittlerweile ist Rieras Punkteschnitt auf unter 1,5 gesunken - der Schnitt, den sein entlassener Vorgänger Dino Toppmöller vorwies. Der Trainereffekt ist bei der SGE schon lange verpufft. Aktuell liegt die Eintracht mickrige sieben Tore vor dem Verpassen des Minimalziels Conference League. Und sollte auch das misslingen, dann hat der Spanier keine Argumente mehr. Weder sportlich noch auf den Pressekonferenzen.

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