ran Fußball Bundesliga Frank Schmidt bewundert Vincent Kompany: "Das schätze ich sehr" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Das Transferfenster im Sommer wirft seine Schatten voraus und die Gerüchteküche beim VfB Stuttgart brodelt. Im Fokus steht dabei das Mittelfeld der Schwaben um Angelo Stiller.

Beim VfB Stuttgart könnte es nach verschiedenen Medienberichten offenbar zu einem Domino-Effekt im Mittelfeld kommen, an dessen Ende ein U17-Weltmeister den Verein zumindest vorübergehend verlassen könnte. Wie "Sky" meldet, steht Noah Darvich, der nach seinem Wechsel aus der Jugendabteilung des FC Barcelona im vergangenen Sommer ausschließlich für die zweite Mannschaft des VfB zum Einsatz kam, vor einer Leihe für die nächste Saison.

- Anzeige -

- Anzeige -

VfB Stuttgart: Prömel vor Unterschrift? Als Destination für den 19-Jährigen steht demnach der SC Freiburg im Raum. In Stuttgart sei die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld demnach zu groß, als dass sich Darvich ernsthafte Hoffnungen auf konstante Einsatzzeiten machen könne, so "Sky". Eine Leihe zu den Breisgauern könnte dagegen Sinn machen. Darvich kommt aus Freiburg und durchlief bis zu seinem Wechsel nach Barcelona die Jugendabteilungen des Sport-Clubs. Im Team von Trainer Julian Schuster könnte er sich in einem ruhigen Umfeld weiterentwickeln. Laut Informationen von "Sport1" steht Stuttgart zudem unmittelbar vor der Verpflichtung von Grischa Prömel von der TSG Hoffenheim. Der zentrale Mittelfeldspieler ist ein wichtiger Baustein der Mannschaft von Trainer Christian Ilzer und nach der Saison ablösefrei. In der laufenden Spielzeit kommt der 31-Jährige in 32 Partien für die Kraichgauer auf acht Tore und zwei Vorlagen. Beachtliche Zahlen angesichts der Rolle, die er auf dem Feld einnimmt.

VfB: De Cat und Prömel möglicher Stiller-Ersatz Mit der Ankunft Prömels dürfte der VfB für den Fall vorsorgen, dass Angelo Stiller den Klub im Sommer verlässt. Diverse europäische Top-Vereine sollen den 25-Jährigen im Blick haben. Das Arbeitspapier des 25-Jährigen hat zwar noch Gültigkeit bis 2028. Allerdings könnte Stiller angesichts der Tatsache, dass eine Nominierung für die Weltmeisterschaft fraglich ist, eine neue Aufgabe suchen, um seine Chancen zukünftig zu erhöhen. Um den Sechser zu ersetzen, strecken die Schwaben ihre Fühler nicht nur nach Prömel aus. Wie "Sky" berichtet, ist der VfB an Nathan De Cat vom RSC Anderlecht dran. Der 17-Jährige hat sich in der laufenden Saison als Stammspieler etabliert und kann beeindruckende drei Treffer und fünf Assists in 40 Einsätzen vorweisen. Das Portal "transfermarkt.de" taxiert den Marktwert des Youngsters bei beachtlichen 25 Millionen Euro. Allerdings läuft De Cats Vertrag nach der Spielzeit 2026/27 aus, sodass ein Verkauf für Anderlecht durchaus Sinn ergeben würde, falls das Top-Talent nicht verlängern möchte. Allerdings ist nicht nur der VfB an De Cats Diensten interessiert. Auch Juventus Turin und der FC Chelsea sollen den belgischen Nationalspieler im Blick haben.

- Anzeige -