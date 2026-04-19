FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Fan-Schlägerei vor Südgipfel - Polizisten verletzt

Im Vorfeld des Bundesliga-Duells zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen beider Ultra-Gruppierungen. Polizisten werden verletzt.

Schon bevor es am Sonntagabend in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart (im Liveticker) zum Südgipfel kam, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen von Ultra-Gruppierungen beider Klubs.

"Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ultras des VfB Stuttgart und des FC Bayern München", bestätigte Polizeisprecher Thomas Schelshorn der "Bild".

"Die Polizei konnte die Situation einfrieren. Aktuell befinden sich rund 100 Personen in einer polizeilichen Maßnahme. Das weitere Vorgehen wird jetzt mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt", hieß es von Schelhorn weiter.