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FC Bayern vs. VfB Stuttgart: Fan-Schlägerei vor Südgipfel - Polizisten verletzt
Aktualisiert:von ran.de
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BVB - Netzreaktionen: Fans kritisieren Führungsetage nach Niederlage heftig
Videoclip • 01:35 Min
Im Vorfeld des Bundesliga-Duells zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen beider Ultra-Gruppierungen. Polizisten werden verletzt.
Schon bevor es am Sonntagabend in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart (im Liveticker) zum Südgipfel kam, gab es gewalttätige Auseinandersetzungen von Ultra-Gruppierungen beider Klubs.
"Nach aktuellem Kenntnisstand kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Ultras des VfB Stuttgart und des FC Bayern München", bestätigte Polizeisprecher Thomas Schelshorn der "Bild".
"Die Polizei konnte die Situation einfrieren. Aktuell befinden sich rund 100 Personen in einer polizeilichen Maßnahme. Das weitere Vorgehen wird jetzt mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt", hieß es von Schelhorn weiter.
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Polizisten werden bei Ultra-Auseinandersetzung verletzt
Nach Berichten seien vermummte VfB-Ultras gezielt in Richtung Treffpunkt der Bayern-Ultras am Südkurvenplatz gelaufen, um diese anzugreifen. Die Reaktion erfolgte laut ersten Berichten prompt, hunderte Anhänger der Münchner stellten sich – teils ebenfalls vermummt – den Angreifern entgegen.
Entsprechend musste die Polizei eingreifen, ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray dazwischen. Ungefähr 150 Randalierer aus Stuttgart konnten demnach von der Polizei festgenommen werden. Einige davon sollen extra für die geplanten Krawalle nach München angereist sein.
Nach Angaben der Polizei wurden beim Versuch, die Randalierer festzunehmen, zwei Beamten verletzt.
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