ran Fußball Bundesliga Bayern-Fans nach Meisterschaft getrollt! "Stimmung, wie in Wolfsburg" Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern feiert durch einen souveränen 4:2-Sieg vorzeitig gegen den VfB Stuttgart die 35. deutsche Meisterschaft. Die Noten der FCB-Stars.

Etwas mehr als eine halbe Stunde sah es danach aus, als könnte Süd-Rivale VfB Stuttgart dem Tabellenführer den vorzeitigen Titelgewinn in der heimischen Allianz Arena vermiesen. Da führten die Schwaben durch Chris Führich (21.) gar nicht mal unverdient, ehe die Münchner innerhalb von fünf Minuten aus dem 0:1 ein 3:1 machten. Danach waren die Gäste geschlagen und die gegenüber dem 4:3 in der Champions League im Viertelfinal-Rückspiel gegen Real Madrid beinahe komplett durchrotierten Bayern brachten den Sieg souverän über die Zeit. Der eingewechselte Harry Kane erhöhte sogar noch, ehe Chema Andres für Stuttgart den Endstand besorgte. Somit steht die auch am Sonntag überzeugende Mannschaft von Trainer Vincent Kompany bei 15 Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund vier Spieltage vor Schluss bereits als Meister fest und kann sich nun auf den DFB-Pokal und die "Königsklasse" konzentrieren. ran hat die Noten des FC Bayern.

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Jonas Urbig Die Nummer zwei erhält anstelle von Manuel Neuer wieder ein paar Spielminuten. Sicher bei El Khanouss' 15-Meter-Schuss, (12.), beim 0:1 durch Führich dagegen chancenlos (21.). Danach fast beschäftigungslos und erst in der 70. Minute gefordert, als er mit einer starken Fußabwehr gegen El Khanouss das 2:4 verhindert. Das fällt dann in der 88. Minute durch Chema Andres, auch hier kann der Ex-Kölner nichts machen. ran-Note: 3

Josip Stanisic Der Kroate ist neben Kimmich und Diaz einer von nur drei Spielern, die wie gegen Real Madrid in der Startelf stehen. Vor dem 0:1, das über seine Seite fällt, zu weit herausgerückt. Ansonsten defensiv kaum gefordert, daher sehr aktiv in der Vorwärtsbewegung. Hat dabei noch eine Großchance, zieht aber mit links freistehend vorbei (80.). ran-Note: 3

Hiroki Ito Der Japaner ersetzt Tah in der Innenverteidigung. Macht seine Sache ordentlich und geht bei Standards mit nach vorne, leitet dadurch das 4:1 ein. ran-Note: 3

Min-Jae Kim Auch der Südkoreaner darf wieder mal von Beginn an auflaufen, da auch Upamecano draußen bleibt. Zeigt defensiv eine stabile Leistung, offensiv mit Kopfball in Nübels Arme (10.). ran-Note: 3

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Alphonso Davies Nach seiner guten zweiten Halbzeit gegen Real darf der Kanadier erneut links hinten ran, Laimer bekommt eine Pause. Marschiert immer wieder mit nach vorne und kommt so zu seinem ersten Saisontor, als sein 12-Meter-Außenristschuss noch für Nübel unhaltbar abgefälscht wird (37.). Macht nach 62 Minuten Platz für Laimer. ran-Note: 2

Joshua Kimmich Der DFB-Spielführer verzichtet auf Schonung und ist wieder vom Start weg der Antreiber mit den meisten Pässen, die fast alle an den Mann kommen. Hat Spiel und Ball über 90 Minuten im Griff. Sein 25-Meter-Schuss geht knapp vorbei (65.). ran-Note: 2

Leon Goretzka Der Nationalspieler kommt für Pavlovic in die Anfangsformation. Bleibt aber weitgehend unauffällig und macht keine Werbung für mehr Ansprüche. Nach der Pause auffälliger. Muss freistehend das 4:1 machen, scheitert aber an Nübel, doch Kane vollstreckt im Nachsetzen. Wenig später mit Schuss ans Außennetz (59.). ran-Note: 3

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Raphael Guerreiro Der Portugiese, der im rechten offensiven Mittelfeld agiert, kommt schlecht in die Partie und bei Führichs Gegentor zu spät. Steht allerdings elf Minuten später nach Musialas Hereingabe goldrichtig und erzielt sein fünftes Saisontor zum Ausgleich. Und kurz danach nutzt er Jeltschs Fehlpass, um das 2:1 einzuleiten. Geht nach Olises Einwechslung auf die linke Seite und wird nach 76 Minuten ausgetauscht. ran-Note: 3

Jamal Musiala Der Youngster, der den länger verletzt ausfallenden Serge Gnabry auf der 10 ersetzt, knüpft an seine gute Leistung nach seiner Einwechslung gegen Real an. Aktiv und spielfreudig: Glänzende Vorarbeit vor dem 1:1, Pech im Abschluss (28., 45.). Wird nach 45 Minuten geschont und bleibt in der Kabine. ran-Note: 2

Luis Diaz Sorgt fast durchgängig für Wirbel, einziges Manko ist die fehlende Treffersicherheit bei seinen guten Chancen (23., 45.). Dafür mit zwei schönen Torvorlagen zum 2:1 und 3:1. Macht zur zweiten Halbzeit Platz für Olise. ran-Note: 2

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Nicolas Jackson Der Senegalse läuft für Kane in der Sturmspitze auf und vertändelt die erste gute Möglichkeit (3.). 30 Minuten später macht er es mit seinem Abschluss zum 2:1 wesentlich besser. Bundesliga-Tor Nummer sechs. Ansonsten aber ohne nennenswerte Chancen. ran-Note: 3

Michael Olise (ab 46. Minute) Der zuletzt überragende Franzose wird nach der Pause in die Partie gebracht. Immer anspielbar und mit vielen guten Aktionen. Vergibt allerdings mehrfach aus bester Position einen Treffer (67., 73., 90.). ran-Note: 3

Harry Kane (ab 46. Minute) Auch der Torjäger darf zur zweiten Hälfte ran und ersetzt Musiala beinahe positionsgetreu hinter Jackson. Rückt aber natürlich immer wieder in die Spitze nach und steht daher bei seinem Abstauber zum 4:1 (52.) da, wo ein Stürmer stehen muss. 32. Bundesligatreffer in dieser Saison. Hält sich danach angesichts des klaren Vorsprungs etwas zurück. ran-Note: 2

Konrad Laimer (ab 62. Minute) Der Österreicher ersetzt Davies links in der Viererkette und lässt nichts mehr anbrennen. ran-Note: 3

Bara Ndiaye (ab 76. Minute) Der 18-Jährige aus dem Senegal kommt nach seinem Profi-Debüt beim 5:0 auf St. Pauli nun auch zu seiner Heimpremiere, als er Guerreiro in der Offensive ersetzt. ran-Note: Ohne Bewertung