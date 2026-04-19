Der FC Bayern München hat am 30. Spieltag schon den Titel in der Bundesliga eingefahren. Aber wo reiht sich das das aktuelle Team der Münchner im Ranking der frühesten Meister ein? ran hat die Antwort.

Der FC Bayern hat die 35. Deutsche Meisterschaft nun auch offiziell in der Tasche.

Nach der 1:2-Niederlage des einzig verbliebenen Rivalen Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim hat der FC Bayern am Sonntag durch einen klaren 4:2-Sieg gegen Stuttgart schon am 30. Spieltag den Titel eingefahren - dabei hätte sogar schon ein Remis für die vorzeitige Meisterfeier genügt.

Am 30. Spieltag sind bislang in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga die wenigsten Teams Deutscher Meister geworden.

Wo aber genau reihen sich der FC Bayern der Saison 2025/26 in dieser Wertung ein?