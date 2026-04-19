Bundesliga
Bundesliga: Ranking der frühesten Meisterschaften - Wo reihen sich die Bayern aus dem Jahr 2026 ein?
Aktualisiert:von Tobias Wiltschek
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Meisterfeier vor Pokal-Kracher gegen Leverkusen? Kompany verrät Pläne
Videoclip • 04:19 Min
Der FC Bayern München hat am 30. Spieltag schon den Titel in der Bundesliga eingefahren. Aber wo reiht sich das das aktuelle Team der Münchner im Ranking der frühesten Meister ein? ran hat die Antwort.
Der FC Bayern hat die 35. Deutsche Meisterschaft nun auch offiziell in der Tasche.
Nach der 1:2-Niederlage des einzig verbliebenen Rivalen Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim hat der FC Bayern am Sonntag durch einen klaren 4:2-Sieg gegen Stuttgart schon am 30. Spieltag den Titel eingefahren - dabei hätte sogar schon ein Remis für die vorzeitige Meisterfeier genügt.
Am 30. Spieltag sind bislang in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga die wenigsten Teams Deutscher Meister geworden.
Wo aber genau reihen sich der FC Bayern der Saison 2025/26 in dieser Wertung ein?
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ran hat in der Historie gestöbert und zeigt die Top 15 in der Übersicht:
Platz 1: FC Bayern der Saison 2013/14 - 27. Spieltag
Platz 2: FC Bayern der Saison 2012/12 - 28. Spieltag
Platz 3 (geteilt): FC Bayern der Saison 2017/18 - 29. Spieltag
Platz 3 (geteilt): Bayer Leverkusen der Saison 2023/24 - 29. Spieltag
Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2025/26 - 30. Spieltag
Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 1972/73 - 30. Spieltag
Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2002/03 - 30. Spieltag
Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2014/15 - 30. Spieltag
Platz 9 (geteilt): Werder Bremen der Saison 1987/88 - 31. Spieltag
Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 1998/99 - 31. Spieltag
Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2000/01 - 31. Spieltag
Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2004/05 - 31. Spieltag
Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2007/08 - 31. Spieltag
Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2016/17 - 31. Spieltag
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