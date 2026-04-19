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Bundesliga: Ranking der frühesten Meisterschaften - Wo reihen sich die Bayern aus dem Jahr 2026 ein?

Aktualisiert:

von Tobias Wiltschek

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Meisterfeier vor Pokal-Kracher gegen Leverkusen? Kompany verrät Pläne

Videoclip • 04:19 Min

Der FC Bayern München hat am 30. Spieltag schon den Titel in der Bundesliga eingefahren. Aber wo reiht sich das das aktuelle Team der Münchner im Ranking der frühesten Meister ein? ran hat die Antwort.

Der FC Bayern hat die 35. Deutsche Meisterschaft nun auch offiziell in der Tasche.

Nach der 1:2-Niederlage des einzig verbliebenen Rivalen Borussia Dortmund am Samstag bei der TSG Hoffenheim hat der FC Bayern am Sonntag durch einen klaren 4:2-Sieg gegen Stuttgart schon am 30. Spieltag den Titel eingefahren - dabei hätte sogar schon ein Remis für die vorzeitige Meisterfeier genügt.

Am 30. Spieltag sind bislang in der mehr als 60-jährigen Geschichte der Fußball-Bundesliga die wenigsten Teams Deutscher Meister geworden.

Wo aber genau reihen sich der FC Bayern der Saison 2025/26 in dieser Wertung ein?

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ran hat in der Historie gestöbert und zeigt die Top 15 in der Übersicht:

  • Platz 1: FC Bayern der Saison 2013/14 - 27. Spieltag

  • Platz 2: FC Bayern der Saison 2012/12 - 28. Spieltag

  • Platz 3 (geteilt): FC Bayern der Saison 2017/18 - 29. Spieltag

  • Platz 3 (geteilt): Bayer Leverkusen der Saison 2023/24 - 29. Spieltag

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2025/26 - 30. Spieltag

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 1972/73 - 30. Spieltag

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2002/03 - 30. Spieltag

  • Platz 5 (geteilt): FC Bayern der Saison 2014/15 - 30. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): Werder Bremen der Saison 1987/88 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 1998/99 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2000/01 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2004/05 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2007/08 - 31. Spieltag

  • Platz 9 (geteilt): FC Bayern der Saison 2016/17 - 31. Spieltag

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